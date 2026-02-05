IAPV fortalece el programa Ahora Tu Hogar en el departamento Uruguay

El IAPV reunió este jueves a intendentes del departamento Uruguay para avanzar en una agenda común orientada a fortalecer políticas públicas de vivienda. El encuentro se desarrolló en el marco del programa Ahora Tu Hogar y tuvo como eje principal la articulación entre Provincia y municipios para agilizar proyectos que permitan dar respuestas concretas a familias que esperan soluciones habitacionales.

La jornada estuvo encabezada por el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Manuel Schönhals, y contó con la participación de los intendentes de Villa Mantero, Caseros y San Justo, además del senador provincial Martín Oliva y del vocal del organismo, José Artusi.

Durante la reunión se analizaron herramientas de asistencia técnica y financiera para acompañar a los gobiernos locales en la planificación de nuevas obras, mejoramientos y ampliaciones, buscando optimizar recursos y priorizar intervenciones según las necesidades de cada comunidad.

Trabajo conjunto entre Provincia y municipios

Tras el intercambio, Schönhals remarcó la importancia de sostener instancias de diálogo directo con las administraciones locales. En ese sentido, afirmó: “Es fundamental sostener una agenda compartida con los municipios, que nos permita acelerar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades”.

El funcionario agregó que “la coordinación entre provincia y municipios es la clave para llevar adelante obras y programas con impacto real”, al destacar que el trabajo articulado facilita la ejecución de proyectos y reduce tiempos administrativos.

Reunión del IAPV con intendentes.

Desde el organismo provincial señalaron que este tipo de encuentros permite ordenar prioridades y planificar intervenciones de acuerdo al crecimiento poblacional de cada localidad.

Demanda creciente y planificación local

Por su parte, el senador Oliva subrayó que la problemática de acceso a la vivienda se replica en distintas ciudades del interior. “Es importante el trabajo conjunto para dar respuestas a una demanda habitacional que crece en cada localidad, fortaleciendo la planificación y el acceso a herramientas concretas para las familias”, sostuvo.

Los intendentes presentes coincidieron en valorar el acompañamiento del gobierno provincial y destacaron que programas como Ahora Tu Hogar facilitan la gestión de soluciones para vecinos que necesitan construir, refaccionar o acceder a su casa propia.

De esta manera, el IAPV continúa con una agenda territorial que apunta a consolidar la cooperación con municipios del interior entrerriano, con el objetivo de sostener políticas públicas que mejoren las condiciones de acceso a la vivienda y generen mayor previsibilidad para las comunidades del departamento Uruguay.