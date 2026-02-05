Accidente fatal: un hombre murió frente a sus hijas tras ser atropellado por un auto

Un accidente fatal conmocionó el pasado martes por la tarde a vecinos de Isidro Casanova, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando un joven de 18 años perdió el control del vehículo que conducía y atropelló a un matrimonio que se encontraba detenido sobre la calle. El impacto dejó como saldo la muerte de un hombre de 37 años y lesiones leves en su esposa, quien presenció toda la escena junto a sus hijas.

El hecho ocurrió cerca de las 19 en la intersección de Anatole France y Danubio, frente a un comercio del barrio, donde la familia había estacionado su automóvil para realizar una breve diligencia. Lo que parecía una parada habitual terminó convertido en una tragedia.

Cómo ocurrió el impacto

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, la víctima había descendido del rodado para abrir el baúl mientras su pareja permanecía a pocos metros. En ese momento, un Peugeot 208 negro apareció circulando fuera de control y se desvió hacia la vereda.

El auto los embistió de costado. El hombre quedó atrapado contra su propio vehículo, mientras que la mujer fue desplazada por la fuerza del choque y cayó sobre la vereda, lo que amortiguó el golpe. Un tercer conductor que se encontraba dentro de su automóvil también resultó con heridas leves.

🚨 PERDIÓ EL CONTROL DEL AUTO, ATROPELLÓ A DOS HOMBRES: UN MUERTO Y UN HERIDO - Fue en Isidro Casanova - El fallecido es uno de los hombres embestidos. pic.twitter.com/mkyDV5ozmJ — Vía Szeta (@mauroszeta) February 5, 2026

Vecinos alertaron de inmediato al 911 y personal policial y sanitario acudió al lugar para asistir a los heridos.

Estado de las víctimas y situación judicial

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Paroissien. Allí, los médicos intentaron estabilizar al hombre, identificado como Edwin Edgar Huaranca, pero falleció a raíz de las graves lesiones sufridas.

Su esposa, en cambio, presentó traumatismos menores y se encuentra fuera de peligro.

En un primer momento, la Fiscalía interviniente había caratulado el hecho como lesiones culposas. Sin embargo, tras confirmarse el deceso, la investigación pasó a considerarse homicidio culposo. El joven conductor quedó imputado mientras se realizan pericias mecánicas, análisis de cámaras de seguridad y toma de testimonios para determinar las circunstancias del accidente fatal.

El caso volvió a poner en foco los siniestros viales urbanos y el riesgo que representan las pérdidas de control en zonas residenciales, donde peatones y automovilistas conviven a pocos metros.