Haciendo Comunidad Un acto de solidaridad

“El mejor regalo a un niño en tratamiento oncológico es donarle sangre”, dicen desde la Asociación Arco Iris

Elonce dialogó con Mirta, la referente de la institución, quien mostró preocupación por el descenso de unidades de sangre en el banco del Hospital San Roque de Paraná, institución referente en la atención infantil entrerriana y de la región. Instó a ser voluntarios y donar vida.

5 de Febrero de 2026
La referente de la Asociación Arco Iris
La referente de la Asociación Arco Iris

REDACCIÓN ELONCE

Elonce dialogó con Mirta, la referente de la institución, quien mostró preocupación por el descenso de unidades de sangre en el banco del Hospital San Roque de Paraná, institución referente en la atención infantil entrerriana y de la región. Instó a ser voluntarios y donar vida.

Con sede en Yrigoyen 41 y 18 años de trayectoria, la Asociación Civil Oncológica Infantil Arco Iris solicita donantes voluntarios de sangre. Se trata de una iniciativa que repercute directamente en los menores internados en el Hospital San Roque de Paraná, no solo del área oncológica sino de quienes acceden a tratamientos de distintas especialidades.

 

En este sentido, la referente de la asociación, Mirta, señaló: “Acompañamos a los niños que están internados en el Hospital San Roque y a sus familias. Apoyamos en todo lo que necesitan”.

Asociación Arco Iris pide donantes voluntarios de sangre

 

Sin embargo, hay un “pedido urgente y necesario”, ya que el banco de sangre de Hemoterapia no cuenta con las unidades suficientes para cubrir las necesidades del hospital. “Somos voluntarios del servicio de oncohematología y es fundamental la transfusión para los nenes, para poder llevar a cabo su tratamiento”, explicó.

La sede de Yrigoyen 41
La sede de Yrigoyen 41

 

Acerca de los pacientes, Mirta especificó que son menores oriundos del interior de la provincia, “por lo que es difícil que familiares y amigos sean donantes”.

 

La voluntaria enfatizó en que “es muy preocupante que no haya unidades de sangre en este momento” y por ese motivo recurren a la ciudadanía a que se acerque.

Quiénes pueden donar y dónde hacerlo

 

Mirta destacó que “todo grupo y todo factor” es necesario porque la sangre es destinada a todos los niños internados, no solo en el área de oncología. La donación puede realizarse de lunes a viernes de 07:30 a 11:00, en el primer piso del Hospital San Roque, no es necesario tener un turno.

 

“Por favor, acérquense”, instó la referente de la asociación.

La sede de Yrigoyen 41
La sede de Yrigoyen 41

 

“El personal tiene una calidad profesional y humana y la gente es muy bien recibida”, señaló.

 

Sobre los requisitos, además de tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50kg, gozar de buena salud, no haber sido intervenido quirúrgicamente en el último año, Mirta señaló que primero está “el deseo de ayudar a los demás”.

 

Asimismo, es importante estar bien hidratado, no consumir lácteos o grasas en las horas previas de la donación. Sí está permitido comer una fruta e ingerir té o café. En el proceso también es posible inscribirse como donante de médula ósea, de 18 a 40 años.

 

“El mejor regalo que se le puede hacer a un niño bajo tratamiento oncológico es donarle sangre”, subrayó.

donación de sangre
