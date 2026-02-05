FTS con más licenciaturas, nuevos planes y aulas híbridas: “No tener título secundario no es un impedimento”

REDACCIÓN ELONCE
El vicedecano de la Facultad de Trabajo Social presentó a Elonce la oferta académica 2026, con reformas curriculares, nuevas licenciaturas y planes de estudio adaptados a las demandas de las nuevas generaciones.
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos abordó su oferta académica 2026, incorporando nuevas carreras, reformas curriculares y planes de estudio adaptados a las demandas de los estudiantes. Elonce dialogó con el vicedecano Pablo Barberis, quien destacó: “Estamos esperanzados por tener una muy buena inscripción para este año”.
Al detallar las novedades curriculares, Barberis explicó: “Acabamos de llevar adelante un proceso de reforma curricular en todas las ofertas de grado que tiene la facultad, modificando planes de estudios sobre las dos carreras históricas, Ciencia Política y Trabajo Social. También agregamos a la oferta este año la Licenciatura en Relaciones Internacionales y la Licenciatura en Sociología, todas con planes de estudio de cuatro años con titulación intermedia a los dos años”.
Sobre el impacto de estas reformas en la inscripción, el vicedecano señaló: “Hemos tratado de llevar adelante una reforma temática dentro de cada conjunto curricular que entendemos va a ser de un interés novedoso. Casi 500 personas se han preinscripto en las cuatro ofertas”.
Reformas curriculares y desafíos estudiantiles
Comentando los avances en la adecuación de las carreras, Barberis indicó: “Se han aprobado entre 50 y 60 reformas de planes de estudio de carreras existentes y algunas nuevas. Estas ofertas se adecúan a algunos parámetros nuevos que se están planteando en educación superior”.
Acerca de los objetivos a largo plazo, explicó: “La intención es acortar el ciclo de cursado del grado para luego poder ofrecer mejor posgrado, en línea con las derivas de la profesionalización y los nuevos intereses de investigación. Todas las carreras tienen una parte clásica y una dinámica, que convoca el interés de las nuevas generaciones”.
En cuanto a los requisitos de inscripción, Barberis destacó: “Hay tiempo, de hecho iniciamos esta semana el ciclo de inscripción definitiva. Les pedimos a todos los que hicieron la preinscripción que se acerquen a la Facultad para traer la documentación correspondiente. No poseer título secundario no es un impedimento, porque la Ley de Educación Superior prevé la posibilidad de rendir un examen de nivelación”.
Innovaciones y nuevas licenciaturas
Al explicar la apertura de nuevas carreras, el vicedecano remarcó: “Más allá de actualizar y revisar contenidos, es importante abrir nuevos horizontes vinculados a trayectorias y experiencias académicas. La oferta en Relaciones Internacionales existía solo en instituciones privadas y los entrerrianos querían opciones públicas; ahora contamos con ella”.
Sobre la licenciatura en Sociología, Barberis añadió: “Responde a intereses crecientes, como ciencias de datos y nuevas metodologías de investigación en ciencias sociales, que implican mucho trabajo con tecnología. Esto conecta con las expectativas de las nuevas generaciones”.
Las clases se dictan de manera 100% presencial, aunque se incorporó un tramo de virtualidad que permite a los estudiantes avanzar incluso cuando la vida académica se ve afectada por cuestiones laborales o familiares, un modelo flexible que combina presencialidad y recursos digitales.