Buscan a un entrerriano que se ausentó de un centro de rehabilitación en Campana

Sergio Luis Zalazar tiene 33 años y manifestó su deseo de regresar a Concepción del Uruguay, donde residen familiares directos. No hay información sobre su paradero desde el martes. La Policía lanzó una solicitud de paradero y cualquier información debe ser comunicada al 911.
La Jefatura Departamental Uruguay solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Sergio Luis Zalazar, un hombre oriundo de Concepción del Uruguay, de 33 años, que se habría retirado de un establecimiento de rehabilitación en Campana, provincia de Buenos Aires. La denuncia de desconocimiento de paradero fue radicada por su madre.
Según fuentes policiales, Zalazar se comunicó con familiares el martes pasado y manifestó su deseo de regresar a La Histórica. Además, trascendió que el hombre estaría en la institución de forma voluntaria. Sin embargo, se habría retirado de allí sin dar aviso a las autoridades.
La principal hipótesis es que el hombre habría viajado a Concepción del Uruguay, donde residen sus familiares directos.
Al momento de ausentarse del lugar el hombre vestía un short de jean roto y una remera a rayas de color blanco y rojo; zapatillas deportivas de color negro; una mochila de color gris y dos bolsas de consorcio negras con pertenencias.
Cualquier dato que permita establecer su paradero o que indique haberlo visto en la zona de la terminal, rutas de acceso o domicilios de familiares, comunicarlo de inmediato al 101 o 911 o a la Jefatura Departamental Uruguay al 03442 422222.