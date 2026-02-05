 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

El Senado tendrá su sesión preparatoria el 11 de febrero

Se definirá quienes ocuparán los cargos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Cuerpo para el 147º Período Legislativo.

5 de Febrero de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Prensa Senado.

Se definirá quienes ocuparán los cargos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Cuerpo para el 147º Período Legislativo.

La vicegobernadora y presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Alicia Aluani, oficializó la convocatoria para la sesión preparatoria, que será el día miércoles 11 de febrero próximo a las 17 horas.

 

En la oportunidad se definirá quienes ocuparán los cargos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Cuerpo para el 147º Período Legislativo, que se iniciará formalmente a mediados de este mes.

 

El encuentro será en el recinto del Senado, en la planta baja de la Casa de Gobierno.

 

Convocatoria a sesión

 

Además, la vicegobernadora Aluani convocó a sesión de prórroga al Senado.

 

En este caso la citación es para los días martes 10 a las 19 horas; para el miércoles 11 a las 13 horas y para el jueves 12 de febrero a las 11 horas.

Temas:

Senado
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso