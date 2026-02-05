Autoridades municipales y provinciales celebran el impacto positivo de la Fiesta Nacional del Mate y del TN

En el marco de la presentación oficial del Turismo Nacional, este jueves en el Monumento Urquiza, y de la previa de la Fiesta Nacional del Mate, Elonce dialogó con autoridades municipales y provinciales, quienes expresaron su satisfacción con este tipo de eventos, que atraen turistas entrerrianos y de otras provincias.

En este sentido, el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná, Agustín Clavenzani, se refirió a las propuestas deportivas, culturales y artísticas que ofrece la capital entrerriana durante la temporada estival. “Es un fin de semana con todo, con Fiesta Nacional del Mate y Turismo Nacional, que no pase desapercibido. Tenemos muy buenas playas en Paraná”, indicó.

Fin de semana de Turismo Nacional en Paraná

Además, indicó que mucha gente está interesada en visitar la capital de Entre Ríos para disfrutar de ambas propuestas. “Los horarios son distintos y en una tarde libre en la que el turista no va al autódromo puede ir a la playa, o ir a Villa Urquiza, Valle María. Eso ofrece Paraná y la región”, aseguró.

Asimismo, felicitó al Club de Volantes de Paraná por elegir un nuevo lugar, “que no es habitual”, señaló Clavenzani acerca del Monumento a Urquiza, donde se lleva a cabo la actividad, ya que generalmente se realizan en el autódromo. “Paraná tiene de todo, Paraná vibra, con el automovilismo, Paraná y Entre Ríos son fierreras”, aseveró.

“Mucha alegría para compartir para la gente de Paraná y para los que están cerca que, probablemente no vienen a dormir, pero sí por el día”, explicó. “Muchos argentinos están eligiendo turísticamente el verano de Paraná”, indicó.

Agustín Clavenzani

Clavenzani indicó que la intendenta, Rosario Romero, se mostró muy contenta “porque Paraná vibra con mucha actividad”. En esta línea celebró el trabajo mancomunado entre sector privado y público. “Lo hacemos en equipo para que Paraná logre posicionarse como se merece desde lo cultural, artístico y deportivo. Vamos por buen rumbo”, cerró.

La palabra del Secretario de Turismo de la provincia

Elonce dialogó con Jorge Satto, también titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, quien mostró su alegría por la iniciativa del Turismo Nacional. “Dos acontecimientos tan importantes en la capital de la provincia, por el esfuerzo municipal y provincial que apoyan estos eventos que son deportivos pero que generan un impacto turístico, que le da un respiro al sector gastronómico y hotelero que necesita de estos acontecimientos para dar trabajo”, reconoció.

Jorge Satto

Capacidad hotelera colmada en Sauce Montrull

Por su parte, la presidente comunal de Sauce Montrull, Soledad Daneri, expresó que se trata de una actividad que “trae alegría a todos”. “Tratamos de esperar, junto con el pueblo, de la forma más linda posible, ayudando siempre a la comisión directiva del autódromo y al Club de Volantes”, señaló.

Soledad Daneri

Asimismo, celebró que la fiesta fierrera genera un impacto positivo en la comunidad, ya que la capacidad hotelera está colmada durante el Turismo Nacional y la Fiesta Nacional del Mate. “Hemos repleto a Sauce Montrull de visitantes”, enfatizó.