Rescataron a cuatro personas tras el vuelco de una embarcación en el río Uruguay

Cuatro personas —tres adultos y un menor de edad— fueron rescatadas este miércoles por la mañana luego del vuelco de una embarcación en el río Uruguay, en la zona de San Francisco, sin que se registraran heridos de gravedad.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Prefectura de Paysandú, que recibió un llamado de alerta cerca de las 11.30. Una mujer informó que una embarcación había dado vuelta campana en el río, por lo que de inmediato zarpó hacia el lugar la nave PNN 700 con dos tripulantes a bordo.

Foto: Prefectura de Paysandú

Al arribar al lugar, los efectivos policiales localizaron a los ocupantes de la embarcación flotando en el agua y solicitando ayuda. Los cuatro fueron rescatados y, tras una primera evaluación, se constató que se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente, fueron trasladados hasta la costa, en inmediaciones del arroyo San Francisco, donde recibieron asistencia de una emergencia móvil de SIET. El personal sanitario realizó la correspondiente valoración médica y no constató lesiones.

En el operativo también participó Prefectura de Colón, desde la margen argentina, que se acercó al lugar para brindar apoyo. En tanto, otra embarcación de la Prefectura sanducera realizó el remolque de la nave siniestrada, denominada “Simón” (matrícula CC 1289), que había quedado a la deriva y representaba un riesgo para la navegación.

Posibles causas del vuelco

Según información recabada, la embarcación habría comenzado a tomar agua por la proa, lo que generó nerviosismo entre los tripulantes. En ese contexto, todos se desplazaron hacia la parte delantera, provocando la desestabilización de la chalana de aluminio, que terminó volcándose.

Las condiciones meteorológicas al momento del incidente eran favorables, con vientos del oeste que no superaban los 20 kilómetros por hora en las ráfagas, por lo que el río no presentaba un oleaje significativo. Asimismo, se indicó que la embarcación contaba con el despacho correspondiente.