Rescataron a un adolescente que se estaba ahogando en una playa de Concordia

Un adolescente de 16 años fue rescatado este martes por la tarde luego de comenzar a ahogarse en la zona de dársena de Playa Los Sauces, en Concordia. El hecho ocurrió alrededor de las 18.30, cuando un grupo de diez jóvenes se arrojaba al río desde la torre ubicada en ese sector.

De acuerdo a la información brindada, al iniciar el regreso hacia la orilla, en dirección a la zona portuaria, uno de los adolescentes comenzó a sufrir calambres en la parte superior de su cuerpo, lo que le impidió continuar nadando y derivó en una situación de riesgo.

Rápida intervención de los guardavidas

El guardavidas Pablo Romano advirtió la emergencia y corrió inmediatamente hacia el agua para asistir al joven. Al llegar hasta donde se encontraba la víctima, logró sostenerlo a flote y sacarlo de la zona de peligro.

Minutos después, se sumó al operativo su compañero Gastón Scheifler, quien brindó apoyo para completar el rescate y trasladar al adolescente hasta la orilla, donde quedó fuera de riesgo.

Tras ser asistido, se retiró por sus propios medios, en buenas condiciones de salud, acompañado por el resto de sus amigos. No fue necesario el traslado a un centro de salud.

Desde el cuerpo de guardavidas reiteraron la importancia de respetar las zonas habilitadas y extremar los cuidados al ingresar al río, especialmente en sectores profundos o con corrientes.