Lujo para el básquet de la región: el campus de Oscar “Huevo” Sánchez llega al Club Ciclista de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El campus de Oscar "Huevo" Sánchez se realizará del 5 al 8 de marzo en el Club Ciclista de Paraná, con jornadas intensivas para jugadores y dirigentes.
El Club Ciclista de Paraná anunció la realización de un nuevo campus de Oscar "Huevo" Sánchez, legendario entrenador de básquet argentino, reconocido por descubrir a Manu Ginóbili. El evento se llevará a cabo del 5 al 8 de marzo y estará destinado a jugadores, jugadoras, entrenadores, dirigentes y padres de la región.
Lucio Amavet, miembro de la comisión organizadora, destacó la importancia del campus: “Es una alegría enorme estar organizando desde la Subcomisión de Básquet en conjunto con la Comisión Directiva del Club este segundo campus, donde vamos a tener el honor de recibir a todo el staff del Huevo Sánchez”.
El programa incluye charlas dirigidas a dirigentes y entrenadores, jornadas intensivas de entrenamiento para jugadores en dos turnos —mañana y tarde— y un abordaje integral que contempla preparación física, psicología deportiva y nutrición.
Un enfoque integral en formación y desarrollo
Amavet explicó los detalles de las jornadas: “Vamos a tener tres días a puro básquet de formación y desarrollo, donde se le va a dar todos los elementos a los jugadores y jugadoras que estén inscriptos, no solamente de Paraná, sino de otros clubes de la provincia y de Santa Fe”.
Los participantes podrán mejorar su técnica, aprendizaje táctico y recibir formación complementaria: “Vamos a tener una charla que va a dar una psicóloga deportiva del club y una licenciada en nutrición que vienen trabajando en el club”, agregó.
Inscripciones, edades y cupos
El campus está abierto para jugadores y jugadoras de entre 10 y 21 años, con cupos limitados a 100 participantes. Las inscripciones seguirán abiertas hasta el 28 de febrero a través de las redes sociales del club, página web y en la sede de la institución. “A esta altura quedan dos formas de pago, dos cuotas consecutivas e iguales, sin ningún tipo de interés, para que toda la familia pueda acceder”, aclaró Amavet.
El staff contará con la presencia de Mariano Sánchez, hijo de Óscar, quien actualmente entrena a jugadores de NBA, y otros entrenadores de alto nivel. “Es una movida importante y sería bueno que todo el básquet de Paraná, no importa que no sea de Ciclista, pueda venir y aprovechar los conocimientos de semejantes entrenadores”, concluyó Amavet.
Presentes en la Fiesta del Mate
Este fin de semana, además, el club será parte de la Fiesta del Mate. “Nos hemos sumado a esa iniciativa que promueve la Municipalidad de Paraná Todas las instancias que puedan generar trabajo y recaudación de fondos son importantes debido a la situación que todos los clubes saben que vivimos. Intentamos organizarnos entre un grupo de padres, profes y dirigentes para que a todos los fondos los volquemos al básquet y a las instalaciones. Se está haciendo un esfuerzo en terminar el estadio y todos los elementos necesarios para entrenar en las mejores condiciones”, explicó Amavet.