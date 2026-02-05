Club San Martín se suma al patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate

El Club San Martín será parte del patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate, un evento emblemático que se celebrará en la ciudad, donde el club ofrecerá sus tradicionales "super panchos sanmartinianos" junto a una variedad de bebidas. Alejandro, presidente de la institución, detalló los preparativos y las expectativas para esta edición, asegurando que la participación será una gran oportunidad para recaudar fondos y seguir con las mejoras en sus instalaciones.

"Estamos preparando super panchos sanmartinianos porque van con una salsita especial y después todo lo que conlleva bebidas, que nos da la distribuidora que tiene el convenio con la municipalidad que serían cervezas gaseosas y también vamos a estar preparando fernet y algunos otros tragos", comentó Alejandro.

El evento no solo es una oportunidad para ofrecer productos gastronómicos típicos, sino también para generar recursos que permitan continuar con las obras en el club. "Nosotros vamos a ser entre 30 y 40 personas entre los dos días. Va a haber unas 12 personas que repetimos tanto viernes y sábado para trabajar. La verdad que para nosotros es buena oportunidad", explicó Alejandro sobre el equipo que estará a cargo del stand y el esfuerzo que implica la participación.

Un espacio para el desarrollo del club y su comunidad

Este tipo de eventos tienen un gran valor para los clubes de barrio, ya que permiten acceder a ingresos vitales para la mejora de sus infraestructuras y la realización de nuevas actividades. "El año pasado ya estuvimos presentes y fue una experiencia linda, fue grato y esta vez vamos con mayores expectativas", expresó Alejandro. Además, destacó que la colaboración de los clubes en estos eventos no solo se limita a la parte económica, sino que también cumple un rol social y cultural clave en la comunidad.

Foto: Elonce.

“Para nosotros es algo super importante para la ciudad y para los clubes. No te dan un subsidio, pero te dan la forma de trabajar para conseguir el dinero necesario para infraestructura, para lo que fuere”, explicó el presidente del club, resaltando la importancia de este tipo de iniciativas para seguir avanzando y cumplir con las necesidades del club. De hecho, este año, los fondos recaudados se destinarán a seguir con la obra de mejora en el "tinglado" y también a la construcción de un baño nuevo para mujeres.

La importancia de mantener la identidad del club

Además de los aspectos económicos, el presidente del Club San Martín destacó el compromiso del club en mantener su identidad y ofrecer un espacio cultural para los más jóvenes y la comunidad en general. "El club se sostiene con los gastos cotidianos a través de la cuota societaria. Siempre tratamos de buscar este tipo de cosas, este tipo de eventos, de hacer peña folclórica", dijo Alejandro. El club también pone especial énfasis en ofrecer actividades sociales y culturales, como las tradicionales peñas folclóricas, que ayudan a fortalecer los lazos dentro de la comunidad.

Con una base sólida de 700 socios, entre ellos 550 deportistas, el Club San Martín sigue creciendo y afianzando su vínculo con la comunidad local. El trabajo constante por mantener al club activo y ofrecer oportunidades para los más jóvenes se complementa con la participación en eventos como la Fiesta Nacional del Mate. "Nosotros rondamos en 700 personas aproximadamente", indicó Alejandro, destacando que, además de los deportistas, el club cuenta con una gran cantidad de socios "por amor al club".