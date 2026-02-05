Autos del TC en Gualeguaychú: se exhibirán en la Costanera y el Carnaval

Los Autos del TC en Gualeguaychú serían protagonistas este sábado de una acción inédita que fusionará el Carnaval del País con el Turismo Carretera, en una propuesta impulsada por la productora Showoof.
Los Autos del TC en Gualeguaychú podrían convertirse este sábado 7 en una de las principales atracciones del fin de semana, a partir de una innovadora acción de marketing que busca unir dos eventos emblemáticos del país: el Carnaval del País y el Turismo Carretera. La iniciativa está a cargo de la productora Showoof, que trabaja con ambas marcas a nivel nacional.
La propuesta apunta a generar un fuerte impacto visual y emocional, combinando la pasión fierrera con la fiesta popular más importante de la ciudad. De concretarse, será la primera vez que autos de la categoría más popular del automovilismo argentino formen parte del circuito del corsódromo, llevando el sonido de los motores a un escenario tradicionalmente dominado por comparsas y batucadas.
Desde la organización destacan que se trata de una estrategia de promoción cruzada, que busca ampliar públicos y potenciar la visibilidad de ambos eventos en un contexto de alta convocatoria turística.
Exhibición en la Costanera y contacto con el público
Según lo previsto, la jornada vinculada a los Autos del TC en Gualeguaychú comenzará a las 14 horas en la Costanera, donde se realizará la exhibición de dos autos de Turismo Carretera. El espacio permitirá que vecinos y turistas se acerquen a ver de cerca las “máquinas” que habitualmente compiten en los principales autódromos del país.
Durante la tarde, los pilotos participarán de una firma de autógrafos y de un encuentro con el público, además de sacarse fotografías con los fanáticos del automovilismo. También está programada una conferencia de prensa con medios locales, en la que se brindarán detalles de la acción y del vínculo entre el TC y el Carnaval del País.
Este primer tramo de la actividad apunta a generar cercanía con la gente y sumar una experiencia distinta dentro del paseo costero, uno de los puntos más concurridos de la ciudad, comunicó R2820.
Un cierre histórico en el corsódromo
El momento más esperado llegará a las 21:45 horas, cuando los autos del Turismo Carretera ingresen al corsódromo y desfilen por la pasarela principal. Allí, los Autos del TC en Gualeguaychú recorrerán la pista donde cada verano brillan las comparsas, en un cruce simbólico entre dos expresiones populares argentinas.