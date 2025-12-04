El 911 registra fallas técnicas: los números alternativos para comunicarse

La Policía de Entre Ríos informó que el 911 registra una falla técnica que dificulta escuchar a algunos llamantes, pero de todas maneras, todos los llamados tienen respuesta. Hay líneas alternativas.
La Policía de Entre Ríos comunicó que desde el 27 de noviembre se registran fallas técnicas en el Sistema de Emergencias 911. Según detallaron, la falla impide en algunos casos escuchar al llamante o dificultar el ingreso de las comunicaciones, situación que derivó en ajustes operativos para sostener la atención.
La División 911 y Video Vigilancia señaló que, ante cada llamada afectada, se implementó un protocolo de respuesta inmediata que incluye el rellamado a la persona que intenta comunicarse y el uso de otros medios de contacto para asegurar la asistencia.
Fuentes policiales indicaron a Elonce que el número de emergencias no cambió y continúa funcionando, salvo que en determinadas llamadas el operador no llega a escuchar al ciudadano debido a la falla técnica. En esos casos, se devuelve la llamada o se establece contacto por otra línea para garantizar la respuesta ante cualquier consulta o emergencia.
En caso de no poder comunicarse con la línea 911, se pueden utilizar como líneas alternativas momentáneas (no rotativas) los siguientes números de WhatsApp:
📱 3434691440
📱 3434601937
Según informaron, se encuentran trabajando “con la mayor celeridad” para resolver el inconveniente técnico y restablecer por completo la operatividad del 911.