Puerto Madryn: intensa búsqueda de una joven que practicaba buceo y no salió a la superficie

Un amplio operativo se desplegó este lunes en aguas del Golfo Nuevo, en Puerto Madryn, para dar con el paradero de una joven buzo de 23 años que desapareció mientras realizaba un bautismo de buceo.

De acuerdo a fuentes oficiales, la mujer formaba parte de un grupo que había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia para realizar una experiencia de inmersión. El grupo estaba integrado por cuatro personas cuando se produjo el incidente.

Prefectura Puerto Madryn. Foto: El Comodorense

La alerta se emitió al finalizar la actividad, luego de que advirtieran que la joven no había regresado a la superficie. De inmediato se solicitó asistencia a través de la frecuencia radial, lo que activó el protocolo de emergencia.

El procedimiento quedó a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que desplegó embarcaciones y personal especializado, incluidos buzos profesionales entrenados para este tipo de contingencias. Desde la fuerza indicaron que el operativo es considerado crítico y prioritario.

Durante la tarde, los equipos continuaban trabajando intensamente en el sector, sin que se hubiera confirmado el hallazgo. Las tareas se concentran en determinar con precisión el último punto de contacto con la joven para ampliar el radio de búsqueda y optimizar el rastrillaje.

El estado de salud de los demás participantes

En paralelo, las otras tres personas que participaban de la experiencia —de 33, 26 y 37 años— fueron trasladadas al Hospital Andrés Isola. Dos permanecen en cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras que la restante quedó en observación en el área de Guardia.

Las autoridades investigan las condiciones en las que se desarrolló la actividad y analizan la habilitación de la embarcación utilizada. La causa permanece abierta y podrían incorporarse nuevas medidas a medida que surjan datos oficiales y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

No se descarta que el operativo sea ampliado en las próximas horas con más recursos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. La prioridad continúa

siendo la localización de la joven y el esclarecimiento de las circunstancias del hecho.