Esta noche finaliza la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón: La K’onga cerrará al ritmo del cuarteto

Este lunes se vive la cuarta y última jornada de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón. El gran cierre estará a cargo del popular conjunto cordobés La K’onga, que pondrá a bailar a todo el público al ritmo del cuarteto, desde el escenario mayor “Ramón Cabrera”.

Las noches del festival se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

En la previa se presentan sobre el escenario Pablo y Mariela; Costa Azul; Pitu Otero y La Big Band.

Cabe recordar que el comienzo de la edición 2026 de la celebración estaba prevista para el jueves 12 de febrero, pero a raíz de las inclemencias del tiempo debió ser reprogramada para el viernes. Desde entonces, artesanos ofrecieron sus productos en el salón principal, mientras que el Patio de Tallistas recibió a los artistas que trabajaron sobre la madera, ya que la materia prima es la protagonista de este año.

En cuanto a los números musicales, se presentaron Pier y La Beriso el viernes; Luck Ra este sábado y Abel Pintos el domingo, a pesar del pronóstico de lluvia y las precipitaciones que llegaron sobre el predio. Se espera que el gran cierre sea multitudinario y convocante, de la mano del grupo cordobés de cuarteto.

Ocupación hotelera y atractivos turísticos

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Colón confirmó que la ciudad alcanzó un 96% de reservas hoteleras de cara al inicio del fin de semana largo de Carnaval. Este flujo masivo de turistas consolida al destino como uno de los más elegidos de la región, combinando sus bondades naturales con una infraestructura de servicios de primer nivel.

Los turistas que arriban a la ciudad disfrutan de la extensa línea de playas sobre el río Uruguay, las cuales se encuentran plenamente habilitadas y con servicios de guardavidas. Asimismo, la oferta se complementa con paseos náuticos guiados y la posibilidad de pasar la jornada en las islas, una de las experiencias más buscadas por quienes desean contacto directo con la biodiversidad del Espinal.

La microrregión ha fortalecido su capacidad operativa para responder a la alta demanda. La oferta gastronómica local, destacada por sus platos regionales y la calidad de su materia prima, se prepara para trabajar a plena capacidad durante las cinco jornadas festivas. Desde el municipio se recomienda a los visitantes realizar sus consultas y reservas con antelación ante el inminente arribo del 4% restante de plazas disponibles.

Las "Mañanas de Artesanos"

Vecinos y turistas disfrutaron de las jornadas de acceso gratuito al predio de la Fiesta Nacional de la Artesanía, una iniciativa que busca acercar el trabajo de los destacados maestros artesanos a todo el público en un horario matutino.