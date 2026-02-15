El público disfruta del Salón de Artesanos y del show de Abel Pintos en la Fiesta Nacional de la Artesanía

El público disfruta de las propuestas de artesanos y de los artistas

En el marco de la tercera noche de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, Elonce dialogó con personas presentes en el público, en el Salón de Artesanos para resguardarse de la lluvia, a la espera del show principal que estará a cargo de Abel Pintos.

Las noches del festival se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

Fiesta de la Artesanía en Colón - Testimonio del publico que espera que pare la lluvia

Una mujer de Lomas de Zamora, sentada en el suelo junto a su familia, contó que aguardan hace una hora y media en el lugar. “Vinimos a ver a Abel, esperando que pase la lluvia, estamos rogando”, dijo.

El salón se ve colmado de personas que aprovechan para visitar las propuestas de artesanos, la gastronomía y aprovechar el resguardo de las precipitaciones.

Otra mujer, de Buenos Aires, contó que está en el lugar hace más de una hora. “Vinimos a Colón a vacacionar, llegamos el sábado y nos vamos el martes”, señaló.

Otra vecina, de Villaguay, llegó a Colón para ver a Abel Pintos. “Es el regalo de cumpleaños”, señaló y agregó que arribó a las 21:00, acompañada por la lluvia. “El predio es una belleza”, reconoció.

“Los artistas que estuvieron antes fueron espectaculares y todo lo que hay en el Salón de Artesanos está para no perdérselo”, señaló.

En el predio hay familias que disfrutan de las propuestas gastronómicas, artesanales y lúdicas, luego de la merma de la lluvia. Las plateas se encuentran completas para el gran cierre de la mano de Abel Pintos.

Una mujer de Bigand, Santa Fe, contó que llegaron el viernes para vacacionar y permanecen para ver a Abel Pintos. “Soy fan de Abel, mi hija también, el resto viene a acompañar”, dijo.

Una joven colonense, acompañada de su pareja de Villa Elisa, indicó que están en el predio hace dos horas, “estuvimos con los paraguas, esperando a Abel Pintos”, contó.

Jorge, un visitante de Talar, provincia de Buenos Aires, contó que junto a su esposa visitan Colón para vacacionar hace 30 años. En la noche del domingo aprovecharon para ver a Abel Pintos, número para el que adquirieron las entradas en el predio mismo.

Sara, una niña de 9 años, llegó con su familia desde Zárate. “Estamos vacacionando y cuando nos enteramos que venía Abel, compramos entradas. Recorrimos el predio”, contó su abuela.