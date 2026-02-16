Abel Pintos: “Estos festivales tienen una reputación y un carácter que nos antecede a la mayoría de los músicos”

Abel Pintos en la previa de su presentación en la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón se mostró emocionado y agradecido por el cariño del público entrerriano. El artista, uno de los números centrales del tradicional evento, destacó el vínculo construido con su audiencia a lo largo de los años y el significado especial que tienen estos festivales populares.

La Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza cada año en Colón, convoca a miles de personas y cuenta con una reputación consolidada dentro del calendario cultural argentino. Pintos reconoció que el público “está acostumbrado a venir a estas fiestas mucho antes de que nosotros vengamos a ser parte de la fiesta”.

Una concepción musical sin fronteras

Durante la charla, el músico también reflexionó sobre su identidad artística y la manera en que concibe la música. “No es tanto un objetivo sino una condición natural de mi concepción de la música porque mis maestros (Mercedes Sosa, Gustavo Cerati y León Gieco) siempre fueron músicos que trataron o le dieron un trato a la música más universal que de cuestión de géneros. Para mí, haberme criado escuchando rock y folklore por igual terminó haciendo que para mí sea un mismo género. Es en general con todo, no es tanto un objetivo”, sostuvo.

Abel Pintos en conferencia de prensa.

En esa línea, destacó que su propuesta no responde a etiquetas rígidas, sino a una construcción natural atravesada por influencias diversas. Esa amplitud le permitió conectar con públicos de distintas edades y regiones, consolidando una carrera que trasciende géneros.

Sobre lo que espera del show en Colón, fue claro: “Las expectativas es que el público disfrute de un concierto porque cuando uno se sube al escenario va a dar lo mejor de uno y espera que eso sea lo que llegue al corazón del público, entendiendo que las expectativas del público también eran las propias. Uno nunca se va a enterar de cuáles son y hay que desear que esa conexión se logre y nos haga feliz a todos. Especialmente, en estas fiestas porque estos festivales tienen una reputación y un carácter que nos antecede a la mayoría de los músicos de mi generación y de las generaciones nuevas. El público está acostumbrado a venir a estas fiestas mucho antes de que nosotros vengamos a ser parte de la fiesta. Lo que quiero es que la participación nuestra no busca solamente contentar al público desde las canciones que nosotros ofrecemos, sino también todos los que somos parte de alguna u otra manera de lo difícil que es llevar adelante esta fiesta sepan que uno supo honrar el espacio que le dieron. Esa es mi expectativa”.

Compromiso social y proyectos futuros

Consultado sobre la problemática de la planta de hidrógeno que se proyecta cerca de localidades entrerrianas, el cantante manifestó: “Estoy seguro de que cada lugar tiene que pelear por sus derechos y sobre todo cuando uno es de un lugar tiene que cuidarlo y protegerlo como corresponde y considere cada región y cada sociedad. Eso me parece lo más importante”.

En cuanto a su agenda laboral, adelantó: “Hago conciertos hasta fines de abril en Argentina. Después dedico tiempo a grabar canciones, a hacer canciones en otros países y vuelvo a tocar en Argentina en noviembre”. El artista continúa combinando presentaciones en vivo con procesos creativos y nuevas producciones.

Foto: Elonce.

Finalmente, habló sobre su paternidad y cómo esa experiencia influyó en su música, especialmente en la canción “Piedra Libre”. “Soñé que jugaba a las escondidas con Agustín, quién es quien está de gira conmigo hace seis años atrás. No lo veía nunca en el sueño, lo escuchaba esconderse. Basé la canción en el concepto de piedra libre por el juego de las escondidas para poner de forma lúdica todas las sensaciones que tenía de cara a ser padre por segunda vez con todo lo que eso significa: las expectativas, los temores y con todo”. Además, sostuvo que “la paternidad y la música conviven de forma natural porque es parte de mi vida, pero en realidad forma parte como una enseñanza que otra cosa”.