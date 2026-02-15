Por un corte de luz, se suspendió San Martín de Tucumán y Patronato: iban 0 a 0

REDACCIÓN ELONCE
Cuando restaban minutos para el final, un corte de luz a raíz de una tormenta suspendió el partido entre San Martín de Tucumán y Patronato, que igualaban sin goles.
Patronato debutó en la Primera Nacional con un empate 0 a 0 frente a San Martín de Tucumán, en un juego que quedó en suspenso debido a un corte de luz cuando ya se habían cumplido los 90 minutos reglamentarios. Restará saber cómo se recuperará el tiempo restante. Se pudo seguir el relato por La Cadena Entrerriana del Gol, en Elonce Radio & Streaming 98.7.
En los primeros 45 minutos no hubo mucha emoción y escasearon las situaciones de riesgo en ambos arcos. La más clara para el local llegó a los 32 luego de una maniobra individual de Alan Cisnero que habilitó a Benjamín Borasi por derecha que terminó rematando al arco y la pelota se fue por arriba del travesaño.
Ya en el complemento, a los 27, luego de un tiro de esquina, Ezequiel Parnisari ganó de cabeza pero la pelota se fue desviada. Cuatro minutos más tarde Gonzalo Rodríguez (ingresó en el segundo tiempo) enganchó dentro del área y remató tres dedos, pero el arquero Alan Sosa despejó el peligro.
A los 90 minutos, el partido fue postergado momentáneamente a raíz de un corte de luz en el estadio producto de una tormenta en la ciudad de Tucumán. Tras varios minutos demorado, el árbitro decidió suspenderlo ante la falta del suministro eléctrico.