El entrerriano Manu Borgert debutó con podio en el TC Pista

Manu Borgert, conquistó su primer podio en el TC Pista y cerró su paso por el sur argentino con un resultado que lo posiciona como protagonista desde el inicio de la temporada 2026. El piloto completó un fin de semana soñado en su estreno en la categoría y dejó en claro que está listo para dar pelea en el campeonato.

El joven de General Ramírez selló un debut ideal al quedarse con el segundo puesto en la fecha inaugural disputada este domingo en el Autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate. A bordo de su Ford Mustang, el entrerriano mostró madurez y estrategia en una competencia exigente, marcada por los incidentes y la paridad en pista.

La victoria quedó en manos de Bautista Damiani, mientras que Borgert defendió con firmeza el segundo escalón del podio pese a complicaciones mecánicas en el tramo final.

Una carrera de resistencia y estrategia

Borgert mantuvo un ritmo constante durante toda la prueba y logró esquivar el incidente que relegó a los líderes en las últimas vueltas. Sin embargo, debió lidiar con problemas de temperatura en los frenos en los giros decisivos, situación que lo obligó a administrar el auto para asegurar el resultado.

La actuación del entrerriano ya había anticipado un domingo competitivo: por la mañana finalizó segundo en su serie y largó la final desde la segunda fila, en la cuarta posición. Desde allí, se mantuvo en el grupo de punta y supo capitalizar cada neutralización y error ajeno para avanzar en el clasificador.

“Estoy muy contento y agradecido con todo el equipo. Terminamos el auto prácticamente el viernes; es un auto nuevo que no conocía, debutando en la categoría, así que un podio es muy importante en lo anímico”, expresó Borgert tras bajarse del auto.

Un arranque que ilusiona

Sobre la maniobra decisiva que le permitió saltar al segundo lugar, el piloto explicó: “Cuando vi que se tiraban los autos hacia la izquierda, me tiré por la derecha sobre el piano y salí bastante más rápido. Me topé con la segunda posición de golpe atacando la punta, pero sobre el final venía con temperatura en los frenos y tuve que empezar a cuidar”.

Con este resultado, Borgert suma 41,5 puntos y se perfila como uno de los animadores del campeonato desde el arranque del TC Pista. La próxima fecha se disputará el 7 y 8 de marzo en el Autódromo Ciudad de Viedma, donde buscará ratificar el gran comienzo y seguir consolidándose en la categoría.