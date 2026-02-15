Cambia el resultado del TC: el equipo del Gurí Martínez consigue el “1-2” tras la exclusión de Santero

Debut y triunfo para Nicolás Moscardini con el equipo del Gurí Martínez.

TC: el equipo del Gurí Martínez consigue el "1-2". Terminada la primera carrera del año del TC en El Calafate, Julián Santero fue excluido después de ganar por la relación de compresión en su BMW, Nicolás Moscardini heredó la victoria el día que debutó en el Turismo Carretera.

El equipo de Guri Martinez consiguió el 1-2 con Nicolás Moscardini y Agustín Martínez: mientras que Jonatan Castellano completó el podio con el Dodge Challenger del Galarza Racing.

Llegaron las novedades una vez terminada la final del Turismo Carretera en El Calafate, ya que cambió el ganador. Julián Santero no pasó la revisión técnica por compresión con el BMW y en definitiva el vencedor fue Nicolás Moscardini.

Después de la carrera que Santero había dominado con contundente, llegó la hora de hacer la revisión técnica para los protagonistas. Y allí al momento de medir la compresión del BMW N°68 no dieron las mediciones y por eso el piloto mendocino fue excluido de la carrera y se quedó sin victoria.

En definitiva, la victoria quedó en manos de Nicolás Moscardini, quien finalmente cierra un domingo de ensueño con el triunfo en su serie y en la carrera con el Mustang del Martínez Competición.

El platense, que hizo su debut tras ascender al TC como subcampeón del TC Pista 2025, había hecho la pole position y había ganado la serie más rápida, por lo que se adjudicó todos los puntos en juego. Por si fuera poco, se despide del trazado patagónico en la punta de la tabla del campeonato.

Así se desarrolló la carrera

La maniobra de largada tuvo muchos protagonistas, Moscardini y Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) partieron en 1ª fila y tras algunos roces leves, parecía que el platense se aseguraba la posición de privilegio. Sin embargo, no contaban con la pericia de Julián Santero, que aprovechó la lucha para hacerse un hueco y superarlos a ambos. Pocas vueltas después, Jonito desertó de la carrera por la rotura de la caja de cambios

🔥 La maniobra de Julián Santero para tomar la punta de la Final del #TurismoCarretera en El Calafate. 🔸 El mendocino está estrenando el flamante BMW M4. pic.twitter.com/pErtVdH4Bq — SoloTC (@solotcOK) February 15, 2026

Antes de cumplir la 1ª vuelta salió el auto de seguridad por algunos desparramos que sucedieron al fondo del pelotón. En el relanzamiento el mendocino mantuvo el 1° lugar y nada se interpuso en su camino a la bandera a cuadros.

En total fueron 4 las neutralizaciones, pero en todos los relanzamientos prevaleció el campeón 2024. Cumplidos los protocolos de podio, deportiva y técnica, se confirmó la exclusión del mendocino.

El entrerriano Agustín Martínez (Ford Mustang) completó el 1-2 del Gurí Martínez Competición, marcando el regreso del entrerriano al podio luego de haberlo hecho en la 12ª fecha de 2025 (Paraná). Mientras que Jonatan Castellano (Dodge) cerró un gran fin de semana con la victoria en su serie y el 3° puesto en la Final, lo que implica el regreso del loberense al podio, algo que no lograba desde la apertura del campeonato 2025 en Viedma, donde resultó ganador.

Abandonaron Werner y Canapino

El arranque del año fue esquivo para dos multicampeones del TC: Mariano Werner y Agustín Canapino comenzaron con el pie izquierdo y tuvieron que abandonar la carrera inaugural.

Debido a un choque que involucró Andrés Jakos, Christian Ledesma, Emiliano Spataro y Agustín Canapino, se neutralizó por cuarta vez la final.

Tras el relanzamiento, Mariano Werner aceleró a toda velocidad y en la llegada a la curva, sufrió un problema en su auto y decidió tirarse al pasto para no afectar a sus rivales. Luego de ello, abandonó la carrera.

Principales posiciones - Final TC en El Calafate

1-Nicolás Moscardini

2-Agustín Martínez

3-Jonatan Castellano

4-Tobías Martínez

5-José Manuel Urcera

6-Marcos Quijada

7-Marcos Landa

8-Matías Rossi

9-Ricardo Risatti

10-Facundo Chapur

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro, el 7 y 8 de marzo.