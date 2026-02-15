Final del Argentina Open 2026: Cerúndolo y Darderi se enfrentan por el título

El Argentina Open 2026 tendrá este domingo, desde las 16.00, una final con sabor albiceleste en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Francisco Cerundolo y Luciano Darderi se enfrentarán en la definición del ATP 250 porteño, en un duelo que promete intensidad y que consagrará a un nuevo campeón en la tradicional Cancha Guillermo Vilas.

Cerúndolo, el mejor argentino del ranking ATP, buscará levantar el trofeo por primera vez en lo que será su tercera final en el certamen. En semifinales derrotó con autoridad a Tomas Etcheverry por 6-3 y 7-5 en menos de dos horas, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y eficacia en los momentos clave.

Previamente, había superado al checo Vit Kopriva por 6-4 y 6-3 en cuartos de final y al boliviano Hugo Dellien por 6-0 y 7(8)-(6)6 en octavos. El porteño llegó como máximo favorito y cumplió con las expectativas, aunque aún tiene la espina de las finales perdidas en 2021 ante Diego Schwartzman y en 2025 frente a Joao Fonseca.

Darderi, invicto y con hambre de título

Del otro lado estará Darderi, nacido en Villa Gesell pero representante de Italia en el circuito, quien también llegó a la final sin ceder sets. En octavos se impuso 6-1 y 6-3 al chileno Tomas Barrios, en cuartos venció 7-5 y 6-1 al español Pedro Martinez y en semifinales derrotó 7(7)-(2)6 y 6-1 a Sebastian Baez.

El tenista de 24 años atraviesa el mejor momento de su carrera. En 2025 conquistó tres títulos ATP 250: Marrakech, Bastad y Umag, consolidándose como una de las revelaciones del circuito. Ahora intentará sumar un nuevo trofeo a su palmarés nada menos que en Buenos Aires.

El choque en la Cancha Guillermo Vilas promete un alto nivel tenístico, con dos jugadores que llegan en gran forma y sin desgaste excesivo, ya que ninguno perdió sets en el torneo.

Hora y TV para la gran final

La final del Argentina Open 2026 comenzará a las 16.00 (hora de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). El encuentro podrá seguirse en vivo en la Argentina y en todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports.

Con estilos diferentes pero la misma ambición, Cerúndolo buscará saldar su cuenta pendiente y coronarse en casa, mientras que Darderi intentará reafirmar su crecimiento en el circuito internacional. La definición está abierta y el público argentino será testigo de un nuevo capítulo en la historia reciente del torneo.