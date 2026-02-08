Argentina Open: definidos los cruces del cuadro principal con once argentinos

Tendrá lugar entre el 9 y el 15 de febrero.

El Argentina Open ya tiene definidos los cruces del cuadro principal del ATP 250 que se desarrollará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y que contará con la participación de once tenistas albicelestes, en una semana que promete alto nivel y fuerte acompañamiento del público local.

El certamen, que tendrá lugar entre el 9 y el 15 de febrero, todavía puede sumar un representante más, ya que el correntino Lautaro Midon, número 231 del ranking ATP, buscará su lugar en el cuadro principal cuando enfrente este domingo al colombiano Daniel Elahi Galán.

Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 19 de la clasificación mundial y mejor argentino posicionado en la actualidad, será el primer cabeza de serie del Argentina Open y debutará directamente en los octavos de final frente al ganador del cruce entre el bosnio Damir Dzumhur (62°) y un jugador proveniente de la clasificación.

Los principales argentinos y sus debuts

Más adelante en el cuadro, Sebastián Báez (35°), que atraviesa un gran comienzo de temporada tras conseguir ocho triunfos en diez presentaciones, se medirá frente al peruano Ignacio Buse (98°) o un tenista surgido de la qualy.

Por su parte, Tomás Etcheverry (54°) iniciará su camino en el ATP 250 de Buenos Aires ante un jugador proveniente de la clasificación y, en caso de avanzar, se enfrentará en la siguiente ronda con Román Burruchaga (118°) o el serbio Laslo Djere (94°).

El Argentina Open también ofrecerá un atractivo duelo entre compatriotas, ya que Camilo Ugo Carabelli (48°) y Francisco Comesaña (64°) se enfrentarán en la primera ronda. Además, Mariano Navone (75°) y el estadounidense Emilio Nava (82°) lucharán por un lugar en los octavos de final, instancia en la que los ganadores de ambos encuentros se medirán entre sí.

Invitaciones, campeones y favoritos

Federico Coria (312°) recibió una invitación para disputar el cuadro principal y tendrá un exigente debut frente al italiano Matteo Berrettini (58°), en uno de los partidos destacados de la primera ronda.

Por otro lado, Facundo Díaz Acosta (301°), campeón del certamen en 2024, afrontará un duro estreno ante el chileno Alejandro Tabilo (73°); Juan Manuel Cerúndolo (85°) jugará frente al alemán Daniel Altmaier (44°), mientras que Alex Barrena (189°) se medirá con el checo Vit Kopriva (97°).

Mientras tanto, Luciano Darderi, segundo cabeza de serie, aguardará en la segunda ronda para conocer a su rival, que surgirá del cruce entre los chilenos Cristián Garín (92°) y Marcelo Barrios Vera (112°). Asimismo, João Fonseca (34°), actual defensor del título, debutará ante el ganador del duelo entre Díaz Acosta y Tabilo, en otro de los focos de atención del Argentina Open.