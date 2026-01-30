Historia en el tenis adaptado argentino: Gustavo Fernández ganó el Abierto de Australia

El argentino Gustavo Fernández volvió a escribir una página destacada para el tenis adaptado al consagrarse campeón de dobles en el Abierto de Australia y completar el denominado Grand Slam carrera, un hito que implica haber ganado los cuatro torneos más importantes del circuito. El título llegó este viernes por la mañana, tras una actuación sólida que lo confirmó entre los máximos referentes internacionales de la disciplina.

Fernández formó dupla con el japonés Tokito Oda y ambos dominaron con claridad la final ante el español Daniel Caverzaschi y el neerlandés Ruben Spaargaren, quienes habían arribado al certamen como favoritos.

Una final sin fisuras

El partido se resolvió con autoridad en sets corridos. La pareja argentino-japonesa se impuso por 6-2 y 6-1, en apenas una hora y cinco minutos de juego, marcando diferencias desde el inicio y sin ceder oportunidades de reacción a sus rivales.

El trámite fue prácticamente un monólogo, con Fernández y Oda controlando los puntos largos y mostrando mayor contundencia en los momentos decisivos. Esa superioridad les permitió cerrar el encuentro con comodidad y levantar el trofeo en Melbourne.

El Grand Slam carrera

El triunfo tuvo un valor adicional para el argentino, ya que significó completar el Grand Slam carrera en dobles dentro del tenis adaptado, un logro reservado para quienes consiguen títulos en los cuatro “Majors”: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Gustavo Fernández. Foto: Archivo.

Con esta consagración, Fernández alcanzó su cuarto trofeo de Grand Slam en dobles, luego de sus éxitos en Roland Garros 2019, Wimbledon 2015 y 2022, y el US Open 2025.

A ese palmarés se suma además una destacada trayectoria en singles, donde obtuvo cinco títulos grandes: Australia 2017 y 2019, Roland Garros 2016 y 2019, y Wimbledon 2019.

Compañeros y rivales el mismo día

La jornada tuvo una particularidad para Fernández y Oda. Horas antes de celebrar juntos el título de dobles, se habían enfrentado como rivales en las semifinales de singles.

En ese cruce, el japonés de 19 años se quedó con la victoria por 6-1 y 7-6(2), avanzando a la final del cuadro individual. Oda, considerado uno de los dominadores actuales del circuito, buscará allí sumar un nuevo título grande.

Más allá de ese antecedente inmediato, ambos lograron complementarse en dobles y sellar una conquista que vuelve a poner al tenis adaptado argentino en lo más alto del escenario internacional.