El detrás de escena de la Fiesta del Mate: “Lo técnico se puede comprar o alquilar, pero la calidad humana y la experiencia no”

Unas 120 mil personas participaron del cierre de la Fiesta Nacional del Mate, que durante dos jornadas transformó a Paraná en el epicentro de la música, la cultura y el encuentro popular. Vecinos, turistas y excursionistas colmaron la Plaza de las Colectividades, el Puerto Nuevo, la Costanera Baja y las barrancas del Parque, en una edición que quedó marcada como histórica para la ciudad.

El broche de oro del evento estuvo a cargo de Lali, quien brindó su primer show del año ante una multitud que llegó desde distintos puntos del país. A lo largo de la jornada final también se presentaron Los Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club y las bandas entrerrianas ganadoras del Premate, que hicieron cantar y bailar al público durante toda la noche.

Fiesta Nacional del Mate

Las noches de la gran fiesta de Paraná se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco del ciclo Nuestras Fiestas, una propuesta que busca difundir los eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

La transmisión y el despliegue técnico

En diálogo con Elonce, Daniel Pietroboni, responsable de Pietromedia, explicó el trabajo realizado durante la cobertura del evento. “Estamos llevando la imagen de toda la Fiesta del Mate a la provincia y al mundo, tanto por los canales locales como por internet y las redes sociales de la Municipalidad”, relató.

Pietroboni detalló que el show de Lali no pudo transmitirse íntegramente por televisión debido a restricciones del propio artista. “Los shows de artistas con relevancia internacional no suelen autorizar la televisación completa”, explicó.

En cuanto al despliegue técnico, señaló que para el recital de Lali se utilizaron nueve cámaras, mientras que a lo largo de toda la fiesta se trabajó con entre trece y catorce cámaras, incluyendo drones, cámaras inalámbricas y equipos especiales. “La dirección que hacemos es la que ve la gente en el predio, la que se ve en los canales locales y también el contenido que se difunde por redes sociales”, precisó.

Coordinación y trabajo en equipo

Sobre las exigencias técnicas del show principal, Pietroboni indicó que Lali solicitó cámaras de alta resolución y lentes especiales, ubicadas a gran distancia para no interferir con la visual del público, pero capaces de lograr primeros planos cercanos. “Lo más difícil es la coordinación y conocer qué quiere el artista, por dónde va a salir, por dónde va a entrar y qué plano necesita cada momento”, explicó.

El detrás de escena de la Fiesta del Mate (foto Elonce)

El equipo técnico estuvo integrado por unas 14 personas, a las que se sumaron colaboradores en áreas como catering y transporte. “Lo técnico se puede comprar o alquilar, pero la calidad humana y la experiencia no”, destacó Pietroboni, quien subrayó la importancia de que equipos del interior del país, en este caso, entrerrianos, puedan realizar producciones de este nivel.

La firma Pietromedia es oriunda de San José (departamento Colón) y cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro de la televisación de eventos.