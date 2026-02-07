El público disfruta del patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate en su última noche

Elonce se acercó hasta el patio gastronómico de la 35° Fiesta Nacional del Mate, a pocos metros de Sala Mayo, donde 42 clubes de Paraná desplegaron sus propuestas para todos los gustos.

Una mujer ubicada en una mesa indicó que disfruta de la noche fresca de este sábado. “Vine con mis nietos, uno de ellos está mirando qué va a comprar para comer. Tomamos unos mates y comimos unas facturas”, contó.

Por otro lado, Carolina, de Paraná, concurrió con su pareja y sus hijas que llegaron a ver a Lali. “La fiesta está muy buena, el patio es super tranquilo, tenemos la pantalla para ver el espectáculo”, señaló.

Su pareja relató que también asistieron anoche, “todo muy bien”. Indicó que es un lugar tranquilo y que la noche acompaña. “Los puestos gastronómicos están muy bien organizados y muy variada la propuesta, comimos choripanes, pancho y hamburguesa, muy rico”, sostuvo.

Otro hombre, Fernando, de Colón, asistió al patio gastronómico en compañía de su esposa y su pequeño bebé. “Es una fiesta muy linda”, sostuvieron.

Tomás, un joven se mostró emocionado y contento por haber ganado un set de botella de una marca de jugos, tras jugar al truco con amigos.