Milei justificó el traslado del sable corvo y lanzó duras críticas contra el peronismo

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto en conmemoración del Combate de San Lorenzo, ante más de 60.000 personas reunidas en el Campo de la Gloria, donde defendió el traslado del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo y apuntó con dureza contra el peronismo.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que “el sable corvo fue robado dos veces por la Juventud Peronista” en la década del ’60 y sostuvo que “no debe sorprender entonces que quienes lo hicieron hayan sido invitados en 2015 a la sala donde fue exhibido”. En ese marco, calificó esos episodios como “actos de terrorismo contra el patrimonio nacional”.

Sable corvo. Foto: Museo Histórico Nacional

Milei remarcó que el sable “es mucho más que un objeto histórico: es un emblema nacional”, y aseguró que mientras esté resguardado “sabremos que somos argentinos”. En esa línea, consideró que el Regimiento de Granaderos a Caballo es la institución indicada para su custodia: “¿Quién mejor que los Granaderos para protegerlo?”, se preguntó.

El Presidente también respondió a las críticas de la oposición por el traslado de la histórica reliquia, al señalar que “este mismo sector pone el grito en el cielo por un acto de justicia histórico”. Y agregó: “Nos dicen cipayos, pero desfinanciaron a nuestras Fuerzas Armadas. Nos acusan de unitarios, pero durante décadas exprimieron al interior productivo para subsidiar al Gran Buenos Aires y a los clientes del Estado”.

En su mensaje, Milei evocó la gesta sanmartiniana y destacó el rol del Combate de San Lorenzo en la historia nacional. “En este campo, los Granaderos derramaron su sangre por una patria que se estaba gestando. La revolución sanmartiniana puso a las provincias unidas de pie por primera vez y trajo la libertad a estas tierras”, subrayó.

Sable corvo. Foto: Museo Histórico Nacional

Polémica por el traslado del sable

El traspaso del sable corvo generó una fuerte polémica en los últimos días, incluyendo una presentación judicial de los herederos de Manuela Rosas y Máximo Terrero, quienes reclamaron que se respete la voluntad original de los donantes para que la pieza permanezca en el Museo Histórico Nacional. Sin embargo, la justicia desestimó el planteo.

Sable corvo. Foto: Museo Histórico Nacional

“Nunca falta la crítica infundada”, deslizó Milei durante el acto, en el que estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.

Hacia el cierre, el Presidente aseguró que con esta decisión “el Gobierno de la Nación le devuelve al Regimiento el honor de custodiar el sable corvo de San Martín”. Y concluyó: “Volverá al lugar que nunca debió haber abandonado. Su regreso no limitará en ningún sentido el acceso de todos los argentinos a esta reliquia histórica”.