Emprendedores ofrecen sus productos en la feria Mateando, desde yerbas hasta juegos vinculados al mate

En la feria Mateando, que se desarrolla en la Sala Mayo de Paraná, más de 35 emprendedores y artesanos exponen productos vinculados al consumo del mate. Desde yerba y mates hasta artículos de gastronomía, como miel y productos artesanales, los expositores tienen la oportunidad de llegar a un público amplio, tanto local como turístico. El subsecretario de producción, Oscar Bustamante, destacó la importancia de este espacio comercial dentro de la trigésima quinta edición de la Fiesta Nacional del Mate.

"Este espacio no solo sirve para exponer, sino también para generar trabajo y ventas para los paranaenses", comentó Bustamante. "Más de 45 puestos están ofreciendo productos, principalmente de productores de Misiones, pero también de otros puntos del país. La respuesta del público ha sido muy positiva desde el primer día", agregó.

Un espacio de encuentro para productos locales y regionales

Entre los productos más destacados se encuentran las yerbas agroecológicas. "La gente ha respondido muy bien, esperamos que vengan más, aunque ya hay un buen número de visitantes", dijo uno de los productores. Además, los asistentes tienen la oportunidad de conocer y comprar mieles locales, especialmente populares entre los turistas que buscan llevarse un recuerdo único de la región.

En los diferentes puestos también se pueden encontrar juegos de mesa relacionados con la historia y cultura de Entre Ríos y otras provincias, como Misiones y Corrientes. "Comercializamos juegos vinculados a la historia de la región. La gente se muestra muy interesada, y aunque este año se nota que las compras están más cautelosas, la respuesta sigue siendo positiva", comentó el creador de los juegos.

Un espacio lleno de color y variedad para disfrutar

Con más de 45 expositores, la Feria Mateando ha logrado convertirse en un atractivo más dentro de la Fiesta Nacional del Mate. El evento no solo atrae a quienes buscan disfrutar de la música y la gastronomía local, sino también a aquellos interesados en los productos autóctonos y en apoyar a los emprendedores locales.