Los paranaenses Lorenzo Rizzi y Miranda Lescano se subieron al podio de la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Los jóvenes paranaenses Lorenzo Rizzi y Miranda Lescano hicieron historia en la edición 2026 de la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe, al subirse al podio en la prueba que abarca 33 kilómetros de aguas abiertas. Miranda afrontó por primera vez una competencia superior a las cuatro horas de nado, y para poder participar, necesitó una autorización especial por su edad. La joven nadadora del Rowing Club llegó a la competencia tras destacadas actuaciones en el circuito regional.

Por su parte, Rizzi, quien representa al Club Atlético Estudiantes (CAE), también logró una destacada actuación, luego de haberse consagrado en diciembre de 2025 como ganador de la 16º Maratón Villa Urquiza-Paraná. La competencia largó este sábado a las 11 en la playa del Náutico y culminó en el Club Marinas Puerto Santa Fe.

Una destacada victoria de Mayte Puca

El primer puesto de la competencia fue para Mayte Puca, la barilochense que recientemente se consagró bicampeona en la Maratón Santa Fe-Coronda. Con una gran performance, Mayte logró cruzar la meta en primer lugar, destacando el esfuerzo y la motivación de todos los competidores. "Me sentí muy bien, un poco perdida en la última parte, pero disfruté de esta ruta que nunca había hecho. Los chicos están dando todo y estamos motivando a que sigan en las maratones de aguas abiertas", expresó al salir del agua.

La maratón de 33 kilómetros se desarrolló bajo buen clima y tanto los competidores como los organizadores destacaron la importancia de la prueba como un hito en el calendario nacional de deportes acuáticos. La destacada actuación de Puca, junto con los logros de Rizzi y Lescano, refuerzan el prestigio de la competencia y la calidad de los nadadores argentinos en este tipo de desafíos.