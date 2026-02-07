Venta de entradas para el sector preferencial de la Fiesta del Mate: dónde y hasta cuándo

El punto de venta y retiro de entradas para la Fiesta Nacional del Mate en Paraná sigue active en La Vieja Usina hasta las 23 de este sábado. Silvana Pagani, responsable de Turismo Paraná, brindó a Elonce detalles sobre cómo los asistentes pueden adquirir sus entradas o retirar las pulseras si ya compraron online. "Tanto para retirar las pulseras de quienes ya hayan comprado online, como para vender las últimas entradas del sector preferencial para la noche de hoy", comentó.

A lo largo de la tarde, muchas personas han pasado por el lugar, con la intención de asegurarse un lugar en el evento de la noche. Si bien quedan algunas entradas disponibles, la recomendación es no dejar todo para última hora. "Todavía quedan algunas entradas para la noche de hoy, así que si no las tienen, pueden pasarse y comprarlas aquí mismo", agregó Pagani.

Métodos de pago y recomendaciones

Los organizadores del evento han habilitado todos los métodos de pago posibles para facilitar el acceso de todos los interesados. "Cualquier medio de pago es válido: transferencia, efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Lo importante es que todos puedan hacer su compra de forma cómoda y rápida", detalló la representante de Turismo Paraná.

Además, la recomendación para quienes vayan a retirar las pulseras es hacerlo lo antes posible para evitar inconvenientes. "Es más cómodo para todos si vienen con tiempo. Y, si pueden, traigan la aplicación con el QR ya descargado, eso agiliza mucho el proceso", expresó Pagani. También se recordó que al ingresar al predio, es necesario llevar la pulsera bien colocada y evitar llevar sillas o conservadoras.

Puntos de venta y condiciones dentro del predio

En cuanto a otros lugares donde se puede retirar las entradas, Pagani mencionó que el retiro de pulseras y compra de entradas también se puede hacer en otros puntos de la ciudad, como en la esquina de calle Liniers y Güemes.

Para quienes opten por el sector preferencial, hay un beneficio adicional, ya que el acceso incluye baño y barra especial para ese sector. "Recuerden que dentro del sector preferencial cuentan con baño y barra especial, lo que mejora la experiencia dentro del predio", destacó la responsable de Turismo.