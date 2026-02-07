Gauchito Club se presenta en la Fiesta del Mate: “La van a pasar muy bien con nosotros”

Esta noche, Gauchito Club se sube al escenario de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná para ofrecer un espectáculo cargado de energía y rock latinoamericano. La banda, que nació en 2015, se mostró muy entusiasta en la previa del show y, en una charla con Elonce, compartieron sus sensaciones.

“Estamos muy, muy contentos. Hoy nos despertamos con un matecito, los chicos están disfrutando del evento y las sensaciones son hermosas", expresó uno de los integrantes de la banda, quien además destacó que siempre que visitan el litoral, pasan por Paraná.

Con una gran expectativa por el público local, el integrante de Gauchito Club recordó que han estado en la ciudad varias veces y siempre encuentran un grupo sólido de seguidores. "Tenemos un grupo de gente que siempre está muy expectante esperando las canciones de la banda, y en la Fiesta Nacional del Mate no va a ser la excepción", agregó.

Expectativas para la Fiesta Nacional del Mate

Los miembros de la banda también compartieron sus expectativas para el evento. "Ver a mucha gente con mate, eso es algo que siempre nos entusiasma. La idea es que todo el público disfrute de la música", comentó el músico. Además, se mostró optimista con el clima para el evento: “Va a estar hermoso, vamos a tocar un poquito más tarde para que no esté tan caluroso y la gente lo disfrute más”, explicó.

En cuanto a su estilo musical, Gauchito Club promete una mezcla de ritmos para todos los gustos. “Somos una banda muy festivalera, estamos tratando de trascender fronteras. Tenemos la suerte de estar viajando constantemente, y para nosotros Paraná siempre ha sido un lugar hermoso, con un público muy cálido", destacó.

Un rock latinoamericano lleno de pasión

Gauchito Club se caracteriza por su estilo rock latinoamericano y su capacidad para hacer bailar a la gente. "Nos encanta estar acá, la gente siempre nos recibe con mucha pasión y energía", afirmó el integrante de la banda. Además, se mostró agradecido por el apoyo constante de su público, que los sigue fielmente.

Sobre el mate, tema esencial en la Fiesta Nacional del Mate, la banda bromeó sobre sus preferencias. “Mirá, prefiero el imperial, que es el clásico que está en todos lados, y la yerba, depende de lo que les guste a los demás", comentó el músico. "Argentina tiene la mejor yerba, sin duda. La toman mucho en el litoral, y en mi casa siempre había mate con yuyos, como decía mi abuela, ‘mate de remedios’. Es una tradición que llevamos con nosotros", agregó con nostalgia y humor.

Con 10 años de trayectoria, Gauchito Club se prepara para dar lo mejor de su música esta noche en Paraná. “Realmente van a disfrutar mucho con nosotros. Somos un bandón y nos encanta vivir de la música", concluyó el integrante, invitando a todos a disfrutar de su show.