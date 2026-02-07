Rombai promete una noche llena de energía en la Fiesta del Mate: “En Paraná son muy manijas y fiesteros”

En la segunda noche de la Fiesta Nacional del Mate, la trigésima quinta edición del tradicional evento en Paraná, la banda Rombai se prepara para ponerle ritmo y color a la jornada. En una charla con Elonce, Fer Vázquez, el vocalista del grupo, compartió sus expectativas para el show. "Este lugar está precioso, está muy lindo. Siento que la gente ya está muy manija desde la prueba de sonido, así que creo que será una noche muy divertida", expresó.

El escenario de la fiesta recibe artistas de diversos géneros musicales, lo que, según Vázquez, aporta dinamismo a la velada. "Está bueno que haya un poco de todo: cumbia, pop, rock, folklore. Es un tipo de festival que me encanta porque hay una buena variedad y la gente se divierte mucho", añadió.

La conexión con el público y la expectativa por el show

Rombai, que tiene una gran conexión con su público, se prepara para brindar un espectáculo único en esta fiesta. "Me gusta cuando se pone todo el mundo a bailar, muy fiesteros. Mi expectativa es alta, quiero ver todo el público lleno, muy divertido, pasando bien, cantando y bailando", comentó Vázquez sobre lo que espera de la gente en el evento.

Rombai se presenta esta noche en la Fiesta Nacional del Mate

Respecto al setlist, Vázquez destacó algunas de las canciones infaltables de la noche, que ya se han convertido en himnos para sus seguidores. "Sin duda, no puede faltar 'Noche loca', 'Locuras contigo' y 'Cuando se pone a bailar'.

El cantante también se mostró ansioso por disfrutar del festival más allá de su presentación. "Tenemos ganas de quedarnos hasta mañana, dar una vueltita y disfrutar más del lugar. Hicimos mil bromas en la camioneta, pero me dijeron, por favor, no hagas ninguna broma que después me la sacan de contexto", bromeó el artista.

Curiosidades y anécdotas del show

Vázquez también compartió una divertida anécdota relacionada con el mate. "Allá en Uruguay no se puede tomar el mate sin montañita, ¡es ilegal!", comentó. A pesar de la broma, dejó claro su amor por la tradición del mate y la cultura argentina.

Para los seguidores de Rombai, la espera terminó. Esta noche, el grupo promete ofrecer una performance energética y llena de emoción, que quedará en la memoria de todos los presentes en la Fiesta Nacional del Mate.