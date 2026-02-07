Frigerio: “Estamos muy orgullosos de recibir al TN y esperamos que sea una fiesta”

REDACCIÓN ELONCE
La primera fecha del Turismo Nacional se disputa este fin de semana en el autódromo de Paraná. El gobernador Rogelio Frigerio recorrió el predio y destacó la organización y el impacto del evento.
La primera fecha del Campeonato de Turismo Nacional (TN) Clase 2 y Clase 3 se disputa este fin de semana en el Autódromo de Paraná, marcando el inicio del calendario 2026 del automovilismo nacional y posicionando a la capital entrerriana como sede de uno de los eventos más convocantes del deporte motor.
Durante la mañana de este sábado, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió las instalaciones del predio junto al vicepresidente del Club de Volantes Entrerrianos, Sergio Lifschitz, y el ex piloto Emanuel Moriatis. En ese marco, el mandatario provincial valoró las mejoras realizadas en el autódromo y la importancia de abrir allí el campeonato.
“Estamos recorriendo las instalaciones, todos los años vemos mejoras en nuestro autódromo. Queremos felicitar a las autoridades, a los organizadores también porque está todo impecable, todo perfecto, a la espera de recibir mucha gente”, expresó Frigerio a Elonce. En ese sentido, remarcó el perfil fierrero de la provincia y señaló que “los entrerrianos somos fierreros, pero también mucha gente nos visita esperando la primera fecha del campeonato del TN, y la verdad muy orgulloso de recibirlos y esperemos que sea una fiesta y que venga mucha gente”.
Consultado sobre el impacto de que Paraná sea sede de la apertura del campeonato, el gobernador sostuvo que “esperemos que quede instalado hacia futuro, arrancar el campeonato por Paraná es importante”. Además, agregó que la provincia está a la altura de las expectativas: “Creo que también estamos a la altura de las expectativas que se generan con la organización, con las mejoras del autódromo, así que esperemos que esto ya se convierta en una tradición”.
Por su parte, el vicepresidente del Club de Volantes Entrerrianos, Sergio Lifschitz, manifestó su satisfacción por el inicio del TN en la capital provincial. “Muy contento de que sea la primera fecha y agradecidos por el apoyo que nos da el gobierno y la visita del gobernador”, señaló. Asimismo, indicó que “tenemos muchas expectativas que venga gente porque el espectáculo realmente es muy lindo y están dadas las condiciones para que se disfrute el fin de semana”.
La mirada desde el automovilismo
El ex piloto Emanuel Moriatis también destacó el presente del autódromo y el atractivo del circuito para los competidores. “El autódromo cada día está mejor, más lindo y estamos muy cómodos por el lado de la infraestructura”, afirmó. Desde su experiencia como piloto, agregó: “Es un circuito muy lindo para manejar, donde tenés mucho sobrepaso, donde salen carreras muy lindas, al piloto le gusta venir a Paraná”.
Moriatis subrayó además el movimiento que genera la categoría en la ciudad. “Nos costó este año conseguir hotelería por la cantidad de movimiento que tiene esta categoría, eso implica que mucha gente viene a vernos y a acompañar al TN”, explicó. En ese contexto, consideró que la temporada que comienza será histórica: “Nos están eligiendo los pilotos más importantes del país, tenemos muchos de los mejores pilotos de Argentina corriendo en el TN, y creo que estamos delante de la mejor temporada del TN de todos los tiempos”.
Finalmente, Frigerio resaltó que el evento deportivo se complementa con otras propuestas de la ciudad, como lo es la Fiesta Nacional del Mate. "Las fiestas son a la noche, así que durante el día pueden venir y disfrutar de esta carrera que va a ser muy entretenida; hoy la clasificación, mañana la carrera, es un plan perfecto", concluyó.