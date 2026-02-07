 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Gran Ensamble del Paraná desplegó un espectáculo para celebrar la identidad entrerriana

7 de Febrero de 2026
Gran Ensamble del Paraná.
Gran Ensamble del Paraná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El Gran Ensamble del Paraná presentó este viernes una puesta en escena con más de 50 artistas entrerrianos en la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, con un cruce de danza, música y voces que celebran la identidad local.

El Gran Ensamble del Paraná se presentó este viernes por la noche en el escenario principal de la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, donde desplegó un espectáculo que puso en valor la identidad entrerriana y la cultura paranaense. La propuesta reunió a más de 50 artistas locales, entre músicos, cantantes y bailarines, que se encontraron en escena para compartir una experiencia artística colectiva.

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La puesta en escena combinó distintos lenguajes artísticos, con coreografías, interpretaciones vocales y arreglos musicales que dialogan entre sí, generando un recorrido por los sonidos y expresiones culturales de la región. El espectáculo fue uno de los momentos más esperados de la grilla y se consolidó como un clásico dentro de la Fiesta Nacional del Mate.

 

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Desde la organización destacaron que el ensamble viene trabajando intensamente desde diciembre, con ensayos sostenidos y un trabajo colectivo que busca reflejar el sentido de pertenencia y la diversidad cultural de Entre Ríos.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Un trabajo colectivo que se consolida como clásico

 

El Gran Ensamble del Paraná está integrado por artistas entrerrianos de distintas trayectorias, que se unieron especialmente para este proyecto cultural. La propuesta no solo apuntó a la excelencia artística, sino también a la construcción de una identidad común que se expresa a través del arte.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Durante el espectáculo, el público disfrutó de un cruce de danzas tradicionales y contemporáneas, junto a un repertorio musical que rescató ritmos y canciones representativas de la región. Cada intervención estuvo pensada como parte de un relato colectivo que celebra las raíces y la historia local.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La presencia del ensamble en la Fiesta Nacional del Mate reforzó el carácter identitario del evento, que año tras año convoca a miles de personas en la capital entrerriana para compartir música, tradición y cultura.

 

Más postales del espectáculo brindado

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Temas:

gran ensamble del paraná Fiesta Nacional del Mate
