 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Nuestras Fiestas

Los ganadores del Premate brillaron en la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate se vivió este viernes 6 de febrero en Paraná, con ganadores del Premate, La Fortinera y artistas nacionales en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez.

6 de Febrero de 2026
Postales de la noche.
Postales de la noche. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta Nacional del Mate se vivió este viernes 6 de febrero en Paraná, con ganadores del Premate, La Fortinera y artistas nacionales en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez.

El escenario Luis “Pacha” Rodríguez vibró este viernes con la 35º edición de la Fiesta Nacional del Mate, donde los paranaenses disfrutaron de música, shows y competencias. La jornada comenzó con la presentación de La Fortinera, seguida del talento local de Jennifer Frickel y Matías Retamar, quienes se consagraron como ganadores del Premate y recibieron el reconocimiento del público.

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Las noches de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

 

 

Fortinera, uno de los grupos de danza presente en el escenario. Foto: Elonce.
Fortinera, uno de los grupos de danza presente en el escenario. Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El público acompaña cada actuación, disfrutando de la mezcla de música emergente y artistas locales. La participación de los ganadores del Premate reafirma el objetivo del certamen: visibilizar a músicos de la región y darles un espacio en un evento federal.

 

Joel Palavecino, otro de los grandes artistas de la jornada.Foto: Elonce.
Joel Palavecino, otro de los grandes artistas de la jornada.Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

 

Tras ellos, subieron al escenario Joel Palavecino y Bembé, completando una grilla que mezcló música popular, folclore y nuevos talentos, consolidando al Premate como un espacio de promoción artística dentro del festival.

 

35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Joel Palavecino
Bemb&eacute; tambi&eacute;n se gan&oacute; los aplausos en la 35&ordm; edici&oacute;n. Foto: Elonce.
Bembé también se ganó los aplausos en la 35º edición. Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Ganadores del premate Bembé

 

 

 

 

 

Yunta Mambo y un sueño cumplido junto a Raly Barrionuevo

 

Tras haber ganado un lugar para la Fiesta Nacional del Mate en el marco del Premate, Yunta Mambo se presentó camino al gran cierre de la primera noche. Interpretaron canciones como “La Estrella azul” de Peteco Carabajal y “Despiértate nena” de Pescado Rabioso.

 

Asimismo, invitaron a cantar a Raly Barrionuevo. “Le pedimos que cante con nosotros para cumplir un sueño”, aseguró el cantante de Yunta Mambo. Juntos interpretaron “Chacarera del sufrido”, autoría del cantante santiagueño.

 

Yunta Mambo
Yunta Mambo
Yunta Mambo
Yunta Mambo
Yunta Mambo
Yunta Mambo
Yunta Mambo
Yunta Mambo

 

A continuación, entonaron un tema propio, dedicado a un monumento propio, el Yacaré, que se encuentra emplazado en la barranca. “Con mucho cariño queremos regalarle esta canción nuestra”, señalaron.

 

El grupo agradeció a la organización de la fiesta. “Que viva el mate, Entre Ríos, Argentina y la gente en comunidad”, manifestaron antes de interpretar “Latinoamérica” de Calle 13 y “El escondido”, de Dúo Coplanacu.

Temas:

Fiesta Nacional del Mate artistas Danza música
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso