Los ganadores del Premate brillaron en la Fiesta Nacional del Mate

El escenario Luis “Pacha” Rodríguez vibró este viernes con la 35º edición de la Fiesta Nacional del Mate, donde los paranaenses disfrutaron de música, shows y competencias. La jornada comenzó con la presentación de La Fortinera, seguida del talento local de Jennifer Frickel y Matías Retamar, quienes se consagraron como ganadores del Premate y recibieron el reconocimiento del público.

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

Las noches de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Fortinera, uno de los grupos de danza presente en el escenario. Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

El público acompaña cada actuación, disfrutando de la mezcla de música emergente y artistas locales. La participación de los ganadores del Premate reafirma el objetivo del certamen: visibilizar a músicos de la región y darles un espacio en un evento federal.

Joel Palavecino, otro de los grandes artistas de la jornada.Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

Tras ellos, subieron al escenario Joel Palavecino y Bembé, completando una grilla que mezcló música popular, folclore y nuevos talentos, consolidando al Premate como un espacio de promoción artística dentro del festival.

35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Joel Palavecino

Bembé también se ganó los aplausos en la 35º edición. Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Ganadores del premate Bembé

Yunta Mambo y un sueño cumplido junto a Raly Barrionuevo

Tras haber ganado un lugar para la Fiesta Nacional del Mate en el marco del Premate, Yunta Mambo se presentó camino al gran cierre de la primera noche. Interpretaron canciones como “La Estrella azul” de Peteco Carabajal y “Despiértate nena” de Pescado Rabioso.

Asimismo, invitaron a cantar a Raly Barrionuevo. “Le pedimos que cante con nosotros para cumplir un sueño”, aseguró el cantante de Yunta Mambo. Juntos interpretaron “Chacarera del sufrido”, autoría del cantante santiagueño.

Yunta Mambo

Yunta Mambo

Yunta Mambo

Yunta Mambo

A continuación, entonaron un tema propio, dedicado a un monumento propio, el Yacaré, que se encuentra emplazado en la barranca. “Con mucho cariño queremos regalarle esta canción nuestra”, señalaron.

El grupo agradeció a la organización de la fiesta. “Que viva el mate, Entre Ríos, Argentina y la gente en comunidad”, manifestaron antes de interpretar “Latinoamérica” de Calle 13 y “El escondido”, de Dúo Coplanacu.