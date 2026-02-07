Los Nocheros hacen vibrar al público de la 35° Fiesta Nacional del Mate

La velada del viernes 6 fue una de las más esperadas de la programación de la 35° Fiesta Nacional del Mate, ya que el reconocido grupo de folklore y música popular Los Nocheros subió al escenario principal “Luis ‘Pacha’ Rodríguez” y ofreció un show que combinó clásicos que han marcado generaciones con nuevas composiciones, al ritmo de temas que el público conoce y lleva en el corazón.

La emisión de la 35° Fiesta Nacional del Mate se puede ver por Elonce en el marco del ciclo Nuestras Fiestas, dedicado a difundir los principales acontecimientos tradicionalistas, culturales, deportivos y artísticos de la región.

Con "Juan de la calle" y "Mi chica de pueblo", los músicos abrieron el espectáculo en una noche fresca. A continuación interpretaron "Un poquito de celos" y "Canto Nochero".

“La razón” también sonó durante la presentación del grupo salteño que, por supuesto, regaló también “Soy de Salta”.

La palabra de Kike Teruel

“Qué alegría verlos, qué lindo estar en esta ciudad, que hace tanto tiempo nos ha comenzado a recibir. Ha habido ciudades donde hemos caído de prepo, hay ciudades que nos han dicho ‘vengan’ y Paraná ha sido una de esas”, expresó Kike Teruel.

“Estamos muy contentos de que nuestras canciones sigan teniendo asidero en el corazón de todos ustedes”, enfatizó.

Además, valoró el gran marco de público que acompañó la primera noche. “Qué bonito de estar así, popularmente. Es una postal maravillosa cómo se ve”, dijo señalando a la multitud.

"Lo que tienen de bonito estos festivales es que nos cruzamos con gente con la que no nos vemos todo el año, como con amigos, con artistas, con los que nos vemos, pero no tenemos la posibilidad de juntarnos”, reconoció.

Seguidamente, invitaron al escenario a Raly Barrionuevo. “Para nosotros es un honor cantar con él esta zambita”, adelantó para interpretar "La atardecida".

Luego fue el turno de la popular "Entre Cielo y Tierra".

El regalo de Horacio Guarany

Teruel contó que el maestro del folklore dejó escrita una canción para que Los Nocheros la interpretaran especialmente. Por eso, el grupo la grabó. Se trata de "El amor es un viento que regresa.

Más imágenes de la presentación de Los Nocheros

La previa con números musicales nacionales y los seleccionados en el Premate

Antes del cierre a cargo de Los Nocheros, la noche vibró con otras actuaciones que encendieron el ánimo del público. El cantante Coti Sorokin abrió la programación musical con un repertorio de éxitos como “Otra vez” y “Andar conmigo”, recorriendo sus clásicos y emocionando a la multitud con interpretaciones íntimas y cargadas de sentimiento.

Además, se destacó la actuación de los ganadores del Premate 2026, como Yunta Mambo, La Fortinera, Bembé, Jennifer Frickel y Matías Retamar y Joel Palavecino.

La Fiesta no se vivió solo a través de la música: feria artesanal, espacios como Mateando, el concurso de cebadores, propuestas infantiles en Matecito, y el tradicional patio gastronómico todas actividades que transformaron la costanera paranaense en un punto de encuentro para familias, amigos y visitantes de distintas provincias.

Las autoridades locales destacaron el fuerte carácter cultural y comunitario del evento. La intendenta de Paraná resaltó que la celebración es “igualitaria, democrática y abierta”, una muestra del espíritu de la ciudad y de Entre Ríos expresado a través del mate como símbolo de identidad y de unión social.

Cómo continuará la fiesta

Tras la histórica noche del viernes, la celebración de carácter nacional continúa con una agenda cargada para el sábado 7 de febrero, con espectáculos que incluirán a Lali, Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y más artistas que prometen cerrar esta edición con broche de oro en una celebración que ya es un clásico del calendario cultural argentino.