El público comienza a colmar la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate comenzó a vivirse desde temprano en la costanera de Paraná, con una postal que se repite cada año: vecinos y visitantes llegan con sillones, reposeras, el mate en mano y la expectativa de pasar una tarde-noche al ritmo de la música y el encuentro popular.

La Plaza de las Colectividades es el epicentro de la celebración, que reúne música, danza, gastronomía y propuestas recreativas para toda la familia. La organización municipal, con apoyo de instituciones y empresas, confirmó que la fiesta se extenderá durante dos días con una amplia programación.

Mientras tanto, la venta y entrega de entradas preferenciales continúa hasta las 23 en La Vieja Usina, un punto clave para quienes buscan una experiencia más cercana al escenario con servicios exclusivos.

Primer día con Premate y shows esperados

El primer día de la Fiesta Nacional del Mate contará con la participación de los ganadores del certamen Premate, con grupos de Paraná y distintas ciudades entrerrianas que aportan danza y música al evento.

El espectáculo de Coti, uno de los artistas más esperados, abrirá el gran show en el escenario principal. La grilla también incluye la presencia de Luis “Pacha” Rodríguez, Raly Barrionuevo, el Gran Ensamble Paraná y los ganadores del Premate.

El cierre de la primera jornada estará a cargo de Los Nocheros, quienes pondrán el broche de oro este viernes por la noche, en una noche que promete ser multitudinaria.

Feria, gastronomía y propuestas recreativas

Además de los espectáculos musicales, la Fiesta Nacional del Mate ofrece una amplia variedad de propuestas recreativas que incluyen la feria Mateando, Matecito, Parientes del Mar, el Concurso de Cebadores y ArteMate.

El patio gastronómico, a cargo de los clubes, se presenta como uno de los espacios más concurridos, con una oferta variada que acompaña el recorrido de vecinos y turistas por el predio. En cada puesto se vive el clima festivo que caracteriza al encuentro.

Mientras cae la tarde, el paisaje se completa con mantas sobre el pasto, sillones desplegados frente al escenario y el ritual del mate compartido, una imagen que define el espíritu del festival.

Cierres estelares y experiencia preferencial

El sábado, la fiesta tendrá un cierre espectacular con la presentación de Lali, una de las figuras más convocantes del pop nacional. La grilla promete mantener el nivel musical y la convocatoria durante toda la jornada.