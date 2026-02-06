El Yerbatero, el artista entrerriano que le canta al mate y llega a los campeones del mundo

REDACCIÓN ELONCE
El Yerbatero, músico, docente y emprendedor de Entre Ríos, combina la cultura del mate con la música y el fútbol. En diálogo con ELONCE, contó sus encuentros con figuras de la Selección Argentina, el crecimiento de su emprendimiento y el sueño pendiente de llegar a Lionel Messi.
El Yerbatero se convirtió en un nombre propio dentro de la cultura matera argentina. Artista entrerriano, docente y creador de un emprendimiento que une música, mate y pasión futbolera, relató en una entrevista con ELONCE cómo su proyecto lo llevó a compartir momentos con campeones del mundo como Ángel Di María y Leandro Paredes, mientras sigue persiguiendo un objetivo claro: regalarle un mate a Lionel Messi.
El encuentro más reciente fue con Ángel Di María, en Arroyo Seco, durante la previa de un entrenamiento. Chelo, como lo conocen, recordó la experiencia como algo inolvidable: “Cuando llegamos allá, Ángel nos recibió". El gesto marcó el inicio de un intercambio cargado de humildad y cercanía.
El artista le obsequió un mate completamente personalizado, acompañado por un termo y una bombilla. Sobre ese momento, destacó el gesto del futbolista rosarino: “Se bajó de la camioneta, se sacó fotos, habló con nosotros, firmó unas remeras, unas figuritas también que teníamos ahí. Un genio el Fideo”.
El mate como puente cultural y emocional
El mate entregado a Di María no fue uno más. El Yerbatero explicó que llevaba imágenes significativas: una foto besando la Copa del Mundo, otra de su presentación en Rosario Central y detalles familiares. “Arriba le puse su nombre, Ángel Di María y abajo el nombre de sus hijas y de Jorgelina, su mujer”, relató con orgullo.
No es la primera vez que su trabajo llega a futbolistas de elite. Ya había tenido contactos con Marcos Acuña, Agustín Marchesín y Leandro Paredes, quien incluso compartió su mate en redes sociales. “Eso es muy gratificante que que los jugadores también puedan compartir eso”, expresó.
El gran sueño, sin embargo, sigue siendo Lionel Messi. “El principal objetivo, digámoslo así, el 10 de Messi”, afirmó sin dudar. Aunque aún no tuvo contacto directo con su entorno, mantiene la convicción intacta: “Se va a dar, no tengo dudas. Hay que manifestar las cosas”.
Música, docencia y un emprendimiento que crece
El Yerbatero también habló de su faceta artística. Uno de sus temas vinculados al mate se volvió viral y fue utilizado por famosos en redes sociales. “Desde que lo largamos en 2021 o 2022 explotó y todos los años lo usa algún famoso”, explicó.
En paralelo, el emprendimiento que inició junto a su hermano Marcos no dejó de crecer. Comenzaron vendiendo yerba y luego sumaron mates. “En cuestión del primer año ya hicimos el envío al extranjero”, detalló, enumerando destinos como Estados Unidos, España, Australia y Nueva Zelanda.
Hoy, además de artista y emprendedor, Chelo es docente, una tarea que combina con esfuerzo y creatividad. Sobre sus alumnos, contó entre risas: “Empiezo a cantar la canción esta viral de la bombilla y no hay uno que no la cante”. Así, entre aulas, mates y canciones, El Yerbatero sigue llevando la cultura argentina a cada rincón.