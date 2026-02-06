 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La danza y la música entrerriana es protagonista en la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate se vive este viernes 6 de febrero en Paraná, con ganadores del Premate, La Fortinera y artistas nacionales en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez.

6 de Febrero de 2026
Postales de la noche.
Postales de la noche. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

En el marco de la Fiesta Nacional del Mate, La Fortinera abrió la jornada y recibió la ovación del público. Luego, Jennifer Frickel y Matías Retamar, de General Ramírez, subieron al escenario pasadas las 19 horas y mostraro su talento ante los presentes.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Las noches de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El público acompaña cada actuación, disfrutando de la mezcla de música emergente y artistas locales. La participación de los ganadores del Premate reafirma el objetivo del certamen: visibilizar a músicos de la región y darles un espacio en un evento federal.

 

Tras estas presentaciones, la grilla continúa con Joel Palavecino y Benbé, quienes mantienen el clima festivo, preparando al público para las figuras nacionales que siguen más adelante.

 

 

Grandes artistas y el folclore presente

 

Coti se presenta en el escenario principal y genera gran entusiasmo entre los asistentes. Luego suben al escenario Paula Insaurralde y Cristian Álvarez, antes de dar paso a Raly Barrionuevo, que contagia al público con su estilo folclórico único.

 

La jornada sigue con Yunta Mambo y el Gran Ensamble Paraná, que reúne a más de 50 artistas locales, antes de cerrar con Los Nocheros, en un espectáculo que combina tradición, talento y emoción.

 

 

 

La grilla mantiene la expectativa del público y refuerza la importancia de la Fiesta Nacional del Mate como un evento que fusiona artistas locales con figuras reconocidas a nivel nacional.

 

Actividades para todas las edades

 

Además de la música, la Fiesta Nacional del Mate ofrece propuestas para todo público en la Costanera Baja y el Puerto Nuevo. Se realizan el Concurso de Cebadores, la feria Mateando en Sala Mayo, el escenario Parientes del Mar, Matecito en Alfonsín y Ascúa, y ArteMate en Casa de la Costa.

 

El Patio Gastronómico, gestionado por clubes locales, ofrece variedad de opciones para acompañar la experiencia matera. La combinación de música, arte y gastronomía convierte a la fiesta en un evento completo, atractivo para toda la familia y consolidado como uno de los más importantes del país.

Temas:

Fiesta Nacional del Mate artistas Danza música
