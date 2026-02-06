Dictaron 30 días de preventiva para el joven detenido por el homicidio en Cerrito

Avanza la causa por el crimen de Luciano Emerí cuyo cuerpo fue hallado cuerpo calcinado dentro de un auto incendiado en un camino rural de Cerrito (departamento Paraná) y por el hecho fue detenido J.P.S, quien según indicaron fuentes del caso habría sido el último contacto conocido de la víctima.

En la tarde de este viernes se confirmó que al detenido le dieron 30 días de preventiva en Unidad Penal 1 por Homicidio agravado criminis causa, en tanto la investigación continúa con el objetivo de reconstruir el hecho y determinar responsabilidades.

Según las primeras informaciones, el sospechoso sería un joven de 21 años, estudiante universitario, que recientemente habría comenzado a cursar en la UTN Paraná, y fue localizado en capital entrerriana.

Pericias y evidencias: el rol del vehículo clave

La investigación incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y el seguimiento de un vehículo que los investigadores consideraban clave desde el inicio. En ese marco, durante la noche del jueves se desarrollaron procedimientos en una vivienda de Cerrito, donde fue secuestrada una camioneta Toyota Hilux.

La camioneta fue sometida a pericias externas y luego trasladada a Paraná para un examen más profundo en su interior, con el objetivo de determinar si existen elementos vinculados al crimen.

Durante el operativo también se secuestró evidencia balística en la vivienda, la cual será cotejada con otros elementos encontrados en el auto incendiado y con material levantado en cercanías de donde apareció el perro de la víctima, que fue hallado muerto con una herida de arma de fuego.

El hallazgo del perro y la reconstrucción del hecho

En relación al animal, el jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, explicó: “El perro habría estado en todo momento con Emerí, dentro del vehículo. Salió de la casa junto a él y luego el animal apareció (muerto) en un lugar determinado, que entendemos podría ser el sitio donde ocurrió el hecho, y no donde finalmente se encontró el vehículo”.

Este dato resulta clave para la investigación, ya que orienta a los investigadores hacia un posible lugar del hecho diferente al sitio donde se encontró el auto incendiado.

Sobre el detenido, el comisario indicó que se trata de “un joven de 21 años, oriundo de Cerrito, localizado en Paraná, donde se encontraba para estudios médicos”.

En base a distintos elementos obtenidos en las primeras etapas de la pesquisa, la Fiscalía dispuso su detención. El comisario afirmó: “Es la persona que nosotros creemos que estuvo junto con el chico al momento que sucedió el hecho”, aunque aclaró que no brindó más detalles “para no comprometer la causa”.

La causa sigue su curso con nuevas diligencias y pericias, mientras la Justicia busca reconstruir los últimos movimientos de la víctima y el rol de los involucrados.