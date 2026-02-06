Los Nocheros palpitan la Fiesta Nacional del Mate: “Tenemos la bendición de que nos presten oídos”

En esta tarde de viernes, en la recta final de lo que va a ser la 35º Fiesta Nacional del Mate esta noche en la capital provincial y que también tendrá continuidad mañana sábado, el clima festivo ya se siente en cada rincón de la ciudad. La expectativa crece a medida que se acerca una nueva velada de música popular, tradición y encuentro.

En el hotel Maran Suites & Towers, culminó la conferencia de prensa con Los Nocheros, quienes fueron muy expresivos y muy amablemente recibieron a Elonce, brindando detalles de lo que será su presentación de esta noche ante el público paranaense.

Con la calidez que los caracteriza, el grupo dejó en claro que el objetivo principal es compartir y emocionar: “Ojalá que la gente la pase bárbaro. Vamos a hacer un paseo por las canciones que la gente conoce, que tiene en la memoria, en el corazón, en el oído, y algunas de las más nuevitas”.

Repertorio, emoción y canciones inolvidables

Los Nocheros adelantaron que el show combinará clásicos con nuevas composiciones, manteniendo ese vínculo emocional que los une a su público desde hace décadas. “El propósito fundamental es compartir con la gente. La música solita nos ha llevado a lugares impensados. Seguimos dejando que nos sorprenda”. Además remarcaron que “Entre la tierra y el cielo” y “Boca a boca” son las canciones que no pueden faltar.

Cuarenta años de música y nuevas generaciones

El grupo también se refirió a su trayectoria y al vínculo con distintas generaciones de oyentes: “Estamos comenzando a festejar los 40 años este 2026. Estamos muy contentos”.

LOS NOCHEROS PALPITAN LA FIESTA NACIONAL DEL MATE

El mate, símbolo indiscutido de la fiesta, también fue tema de charla, con anécdotas y risas. “Yo tengo una gastritis, mamita. Pero sin gastritis, tomo dos mates amargos a la mañana”, comentó Kike. Mientras que Rubén confesó: “No soy materno. No voy a mentir, pero sí me gusta acompañar”.

La gastronomía y los sabores populares tampoco quedaron afuera. “No puede faltar nunca una empanada, un asado jamás. Un buen vino, un fernecito con coca también”, coincidieron.

Paraná, el público y las expectativas

Sobre la ciudad y su entorno natural, el cariño fue evidente. “Super amigo, soy pescador, a mí me encanta. Soy amante de la naturaleza desde siempre”, afirmó Ehizaguirre.

Finalmente, al hablar de expectativas para esta noche el mensaje fue claro y directo.

“No buscamos cautivar, simplemente cantamos y tenemos la bendición de que nos presten oídos. Que la gente la pase bien, que la gente esté contenta. De eso se trata.”

Y la invitación quedó hecha para todos los paranaenses y visitantes, en una noche que promete emoción, música y celebración popular.