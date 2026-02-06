Comienza la fecha 4 de la Liga Profesional con clásico, River en casa y Boca visitante

La Liga Profesional del fútbol argentino vuelve a escena este viernes con el inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, una jornada que se extenderá hasta el lunes y que presenta un cronograma cargado, con partidos en todas las zonas y encuentros de peso que pueden empezar a marcar el rumbo de la tabla.

El arranque será esta noche con el duelo entre Central Córdoba y Unión, pero el foco principal del fin de semana estará puesto en los compromisos de los equipos grandes y en un clásico que promete alta convocatoria.

El torneo, organizado por la Liga Profesional, transita sus primeras fechas y todavía mantiene paridad en la mayoría de las posiciones, por lo que cada punto comienza a tener valor estratégico tanto en la pelea por la clasificación como en la tabla anual.

Clásico en Parque Patricios y partidos destacados

El plato fuerte llegará el domingo por la tarde, cuando Huracán reciba a San Lorenzo en Parque Patricios. El cruce interzonal será el partido más convocante de la jornada, con dos equipos que buscan afirmarse en el arranque del campeonato.

El Tomás Ducó recibirá el clásico de la fecha.

Un día antes, River Plate será local ante Tigre desde las 20, en un encuentro clave para sostener el protagonismo en la Zona B.

Por su parte, el domingo por la noche Boca Juniors visitará a Vélez Sarsfield, en otro de los cruces atractivos del fin de semana, con dos planteles que apuntan a sumar para no perder terreno.

La programación completa

La agenda de la fecha 4 de la Liga Profesional quedó conformada de la siguiente manera:

Viernes

21.00 | Central Córdoba – Unión

Sábado17.00 | Aldosivi – Rosario Central

18.00 | Racing Club – Argentinos Juniors

20.00 | River – Tigre

22.15 | Newell’s – Defensa y Justicia

22.15 | Belgrano – Banfield

Domingo

17.00 | Platense – Independiente

17.00 | Sarmiento – Atlético Tucumán

19.15 | Huracán – San Lorenzo

22.15 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza – Instituto

22.15 | Vélez – Boca

Lunes

17.00 | Barracas Central – Gimnasia y Esgrima La Plata

19.15 | Estudiantes de La Plata – Deportivo Riestra

19.15 | Lanús – Talleres

21.30 | Estudiantes de Río Cuarto – Independiente Rivadavia

Con varios cruces directos y el clásico como atracción principal, la cuarta fecha de la Liga Profesional aparece como una instancia clave para empezar a perfilar candidatos y confirmar tendencias en este comienzo de temporada.