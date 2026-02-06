Rogelio Frigerio recibió a la intendenta de Ubajay: trataron proyectos clave para la localidad

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este jueves una reunión de trabajo con la intendenta de Ubajay, Verónica Luxem, en la que repasaron obras en marcha, proyectos estratégicos y necesidades prioritarias de la localidad. El encuentro se centró en infraestructura educativa, desarrollo productivo, viviendas y servicios sanitarios, con el objetivo de coordinar acciones entre la Provincia y el municipio.

La audiencia se desarrolló en el marco de la agenda institucional que el mandatario viene llevando adelante con intendentes entrerrianos, con el foco puesto en acelerar gestiones y dar respuesta a demandas concretas de cada comunidad.

Tras la reunión, Luxem valoró el diálogo directo con el Ejecutivo provincial y destacó la posibilidad de abordar todos los temas previstos. Señaló que cada vez que solicitó una audiencia fue recibida y remarcó la importancia de contar con instancias de intercambio para avanzar en soluciones.

Avances en educación e infraestructura

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la obra del edificio propio para la escuela secundaria de Ubajay. Actualmente, la institución no cuenta con instalaciones definitivas, por lo que la construcción representa una mejora significativa para la comunidad educativa.

Rogelio Frigerio con la intendenta de Ubajay.

La intendenta explicó que dialogaron sobre el estado de avance del proyecto y los plazos estimados para su finalización. Consideró que se trata de una intervención prioritaria, ya que permitirá garantizar mejores condiciones para estudiantes y docentes.

Desarrollo productivo y servicios

Otro de los ejes analizados con Rogelio Frigerio fue la consolidación del parque industrial local. Según detalló Luxem, el predio se encuentra en etapa de crecimiento en materia de servicios e infraestructura, con el objetivo de atraer inversiones y generar empleo.

En ese sentido, acordaron continuar trabajando de manera conjunta para poner el espacio plenamente en funcionamiento y fortalecer el perfil productivo de la localidad.

Además, la agenda incluyó temas vinculados a salud, planes de viviendas, la situación financiera del municipio y cuestiones relacionadas con regalías de Salto Grande, así como problemáticas comunes a otros distritos del departamento.

Desde el municipio señalaron que el encuentro permitió dejar planteadas gestiones inmediatas y otras de mediano plazo, en una línea de coordinación que busca sostener el acompañamiento provincial a las necesidades de Ubajay.