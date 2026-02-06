Este viernes sesiona el plenario de secretarios generales de AGMER

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política En Ibicuy

6 de Febrero de 2026
Se reúnen secretarios generales de AGMER
Se reúnen secretarios generales de AGMER

AGMER convocó al plenario de secretarios generales para este viernes 6 de febrero. El análisis de la situación salarial y el inicio del ciclo lectivo serán los ejes centrales del debate.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) oficializó la convocatoria a sus referentes de todos los departamentos para definir los lineamientos a seguir.

 

El encuentro, que reunirá a Secretarias y Secretarios Generales de las diferentes seccionales, será este viernes 6 de febrero en calle Américo Carceglia 54 de la localidad de Ibicuy.

 

Según informaron desde la organización, la actividad está programada para las 9:30 hs.

Si bien el temario contempla diversos puntos institucionales, el eje que concentrará la atención será el análisis de la situación salarial docente.

 

El plenario se produce en un contexto de expectativa por el llamado a paritarias y la necesidad de recomposición frente a la inflación, indica APF.

 

Temas:

Agmer plenario secretarios generales
