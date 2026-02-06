El peón rural despedido se reinventó y abrió su propio emprendimiento

Víctor Díaz, el peón rural que se hizo conocido tras ser despedido sin previo aviso de una estancia ubicada en el partido de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, logró rearmar su vida laboral y avanzó con distintos emprendimientos propios para salir adelante, luego de más de una década de trabajo en el ámbito rural.

Luego de once años como empleado rural, Díaz fue desvinculado sin percibir indemnización, una situación que generó una fuerte repercusión en redes sociales cuando decidió contar públicamente lo ocurrido. A partir de ese momento, comenzó a recibir el acompañamiento de miles de usuarios que siguieron su historia a través de Instagram y TikTok.

Con ese impulso, el joven lanzó inicialmente la venta de remeras y gorras con la frase “Sin nervio”, una expresión que utilizaba habitualmente en sus videos y que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores. La iniciativa le permitió generar ingresos y sostenerse tras la pérdida de su empleo formal.

A seis meses del despido, Díaz dio un nuevo paso y abrió una barbería en la localidad bonaerense de Ezeiza. El emprendimiento funciona en un pequeño local y está a cargo de su pareja, mientras él se encarga de la difusión a través de las redes sociales. En distintos videos, mostró a los primeros clientes y explicó que su objetivo es poder vivir de este nuevo proyecto.

“Once años trabajé al mando de un patrón. Ahora tengo mi propio emprendimiento y soy yo el patrón”, expresó Díaz en una de sus publicaciones, donde destacó el esfuerzo que implicó volver a empezar desde cero tras su desvinculación laboral.

Además de la barbería, en el mismo local se comercializan productos vinculados al mate, así como remeras y gorras, ampliando la oferta con el objetivo de sostener económicamente el emprendimiento familiar.

La historia de Díaz se transformó en un caso de visibilidad nacional luego de que se viralizara un video en el que relató, entre lágrimas, su despido y la imposibilidad de llevarse a Manchita, la perra que lo acompañaba en la estancia. El joven, de origen paraguayo y con más de 900 mil seguidores en Instagram, había ganado popularidad mostrando su trabajo cotidiano en el campo.

En varios de sus videos, Díaz cuestionó a su ex empleador por la falta de pago de la indemnización y por las condiciones laborales en las que aseguró haber trabajado durante años. “Hay un por ciento de personas nomás que defiende a los patrones, los patrones de maltratadores”, manifestó, al tiempo que agradeció el respaldo recibido por parte de la mayoría de sus seguidores.

Según relató, durante una década trabajó “de lunes a lunes, sin francos ni feriados”, con un salario bajo y sin aportes. “Cuando yo estaba enfermo, tenía que pagar todo de mi bolsillo y yo nunca me quejaba porque pensaba que estaba bien”, lamentó. Con el paso del tiempo, afirmó haber tomado conciencia de que estaba “en negro, sin vacaciones” y que llegó a hacerse cargo en soledad de unas 600 vacas.

Juicio laboral

Respecto del juicio laboral iniciado contra su ex patrón, Díaz explicó que el proceso se demoró debido a que no cuenta con el capital necesario para afrontar los costos. Según indicó, su ex empleador respondió el telegrama laboral y negó los hechos denunciados.

Además, señaló que ahora lo acusan de haber dañado la imagen de la empresa por la difusión de videos en el campo. “Se defiende diciendo que yo hacía videos en su campo, que dejé mal a la empresa porque mostraba el nombre”, sostuvo. No obstante, aclaró: “Yo nunca dije el nombre de la empresa, nunca mostré tampoco. Siempre mostraba a las Chicas Superpoderosas (las vacas)”.

Finalmente, Díaz insistió en que nunca identificó el establecimiento donde trabajaba. “Solo salía un logo en mi campera que decía el nombre del campo, pero yo nunca dije dónde trabajaba”, concluyó.