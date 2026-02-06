Frigerio estuvo en la apertura del Festival Nacional del Chamamé en Federal

La 51º edición del Festival Nacional del Chamamé se desarrollará hasta el domingo en el anfiteatro Pancho Ramírez. El Gobernador Frigerio estuvo en la noche inaugural.
El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves en la apertura oficial de la 51º edición del Festival Nacional del Chamamé junto a la intendenta de Federal, Alicia Oviedo. El evento se desarrolla en el anfiteatro Pancho Ramírez de esa localidad, hasta el domingo 8 de febrero. Representa una de las manifestaciones culturales más arraigadas del litoral y un motor para el turismo regional.