Un joven murió ahogado en el río Paraná y un policía logró rescatar a una nena

Una jornada de intenso calor terminó en tragedia este miércoles en la localidad de Itatí, Corrientes, donde un joven de 25 años murió ahogado en el río Paraná tras ingresar a una zona costera no habilitada como balneario. En el mismo episodio, una niña de 7 años fue rescatada con vida por un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio.

El hecho se produjo alrededor de las 17.30, en un sector sin vigilancia de guardavidas. Según informaron desde la comisaría local, el joven se encontraba dentro del agua junto a la menor cuando ambos fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron de la superficie.

Un oficial subayudante de la Policía de Corrientes, que estaba de franco y se hallaba en las inmediaciones, advirtió la situación y se arrojó al río. Tras un gran esfuerzo, logró rescatar a la niña y llevarla hasta la orilla, donde recibió asistencia.

Sin embargo, el policía no pudo localizar al joven debido a la profundidad del lugar y a la fuerza de la corriente. Ante esa situación, se dio aviso a las autoridades y se activó un operativo de búsqueda.

El rastrillaje contó con la participación de personal policial y de la Prefectura Naval Argentina. Luego de varias horas de trabajo, buzos tácticos hallaron el cuerpo sin vida del joven, cuya identidad no fue difundida oficialmente.

Tras el trágico episodio, las autoridades reiteraron la advertencia de no ingresar al río en zonas no habilitadas, donde no hay guardavidas ni medidas de seguridad. Recordaron que el Paraná presenta corrientes intensas, pozos y desniveles bruscos que representan un serio riesgo, incluso para personas con experiencia en el agua.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Corrientes.