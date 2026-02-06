Murió un jubilado de 80 años tras violento asalto en su casa en Córdoba

Un hombre de 80 años falleció luego de ser atacado durante un violento asalto en su casa en Córdoba. Su familia sostuvo que intentó resistirse y apuntó contra delincuentes de la zona, a quienes vinculan con hechos previos de inseguridad.
Un jubilado de 80 años murió durante un violento asalto ocurrido en la madrugada de este viernes en barrio Ameghino Norte, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. La víctima, identificada como Julio, se encontraba sola en su domicilio cuando fue sorprendida por delincuentes que ingresaron con fines de robo.
El hecho se produjo entre las 3.30 y las 4 de la mañana, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Roque Arias y Williams. De acuerdo con las primeras informaciones, los asaltantes habrían saltado el portón de ingreso con la intención de llevarse un automóvil y electrodomésticos. En ese contexto, el jubilado habría intentado resistirse y sufrió una descompensación que le provocó la muerte.
Jacqueline, hija de la víctima, llegó al lugar cuando su padre aún se encontraba con vida y relató la dramática situación que atravesó la familia. “Entraron a asaltar y le han pegado a mi papá; se desencadenó que falleció él, lo mataron”, expresó en diálogo con Cadena 3.
Consultada sobre si el fallecimiento se produjo como consecuencia de los golpes recibidos o por un paro cardiorrespiratorio a raíz del estrés del asalto, la mujer fue prudente y señaló que el hecho está siendo analizado por la Justicia. “No te podría decir eso, está personal judicial, lo están viendo, pero cuando yo llego, él estaba agonizando”, sostuvo.
Sospechas sobre los delincuentes
La familia manifestó su indignación al señalar que los presuntos autores del robo serían vecinos del sector y que la vivienda ya había sido blanco de la delincuencia días atrás. Según indicó Jacqueline, el domicilio de su padre había sido asaltado apenas una semana antes del trágico episodio.
“Calculo que deben ser los mismos. Es alguien que lo conoce a él y son de acá de la vuelta de casa”, afirmó. Además, aseguró que la situación de inseguridad afecta a todo el barrio. “Les roban a todos los vecinos, ya sabemos quiénes son, ya pusimos denuncia y nada”, agregó.
La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para determinar las circunstancias exactas de la muerte y dar con los responsables del hecho.