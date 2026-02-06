 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales San Salvador

Implementaron códigos QR para denunciar venta de drogas en forma anónima

6 de Febrero de 2026
Habilitaron denuncias anónimas contra el narcomenudeo Foto: Policía de Entre Ríos

La Policía lanzó en San Salvador una herramienta innovadora que permite realizar denuncias confidenciales mediante códigos QR ubicados en hospitales, garitas, salas de atención primaria y otros espacios públicos del departamento.

La Jefatura Departamental San Salvador, a través de la División Drogas Peligrosas, puso en marcha un nuevo sistema de denuncias anónimas contra el narcomenudeo mediante la utilización de calcomanías con código QR, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en la lucha contra el narcotráfico.

 

Según se informó, la iniciativa permite que los vecinos realicen denuncias de manera anónima, confidencial y secreta, resguardando por completo sus datos personales. Para ello, los códigos QR fueron colocados en distintos puntos estratégicos de las ciudades que integran el departamento, en instituciones, comercios y lugares de interés con acceso al público.

 

Desde la fuerza destacaron que se trata de una innovación a nivel provincial, pensada para brindar una nueva herramienta a la comunidad y fortalecer el trabajo preventivo contra la venta de estupefacientes en los barrios.

 

Puntos donde están ubicados los códigos

 

En la ciudad de San Salvador, los códigos QR se encuentran disponibles en el Hospital San Miguel; en la sala de atención primaria ubicada en avenida Malarín y Pedro Bousquet; en la sala de primeros auxilios del barrio Lourdes; en las garitas policiales de avenida Urquiza y avenida Hipólito Yrigoyen, y de avenida San Martín; y en la Terminal de Ómnibus.

Habilitaron denuncias anónimas contra el narcomenudeo en San Salvador (foto Policía de Entre Ríos)

En General Campos, en tanto, fueron colocados en el edificio de la Municipalidad, en salas de atención primaria, estaciones de servicio y centros comunitarios.

 

Desde la Jefatura Departamental remarcaron que la participación de los vecinos es clave para combatir el narcotráfico y alentaron a utilizar esta herramienta ante cualquier información vinculada a la venta de drogas. “La seguridad la hacemos juntos. La droga no tiene lugar”, señalaron desde la fuerza.

San Salvador General Campos venta de drogas drogas peligrosas
