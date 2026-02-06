Boca probó cambios y Merentiel volvería al once ante Vélez en Liniers

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, comenzó a delinear el equipo titular que enfrentará a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con el posible regreso de Miguel Merentiel como principal novedad.

Durante la práctica del jueves, el director técnico realizó una prueba táctica con modificaciones de esquema y nombres. En ese contexto, el delantero uruguayo Merentiel, recuperado de un desgarro sufrido en la pretemporada, apareció como titular en una ofensiva condicionada por las lesiones.

En el arco se mantendría Agustín Marchesín, mientras que la defensa estaría integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Los cambios más relevantes se concentraron en el mediocampo y el ataque.

Milton Delgado fue probado en reemplazo de Ander Herrera, quien sufrió una lesión muscular grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. El joven volante compartiría el eje central con Leandro Paredes como doble cinco.

Por las bandas, Santiago Ascacibar ocuparía el sector derecho y Kevin Zenón ingresaría por Exequiel Zeballos, descartado tras una lesión muscular grado 2–3 en el bíceps femoral izquierdo.

En la delantera, Merentiel sería acompañado por el juvenil Gonzalo Gelini, quien debutó frente a Estudiantes y sumó minutos como titular ante Newell’s.

Probable formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel.

El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 22.15 por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026 en el Estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por TNT Sports.