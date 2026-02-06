 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Monotributo: los montos y categorías vigentes para febrero de 2026

Desde febrero, y debido a una actualización semestral, rigen nuevas escalas y montos para las distintas categorías del monotributo.

6 de Febrero de 2026
Montos y categorías vigentes del monotributo
Desde febrero, y debido a una actualización semestral, rigen nuevas escalas y montos para las distintas categorías del monotributo.

Aquellos contribuyentes que están alcanzados por el régimen de monotributo tienen una modificación de valores correspondientes al mes de febrero, ya que impacta la actualización semestral de escalas y cuotas.

 

En este sentido, desde ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) se elaboró la nueva tabla del esquema impositivo simplificado, por lo que los monotributistas de todo el país ya pueden consultar el detalle de los valores de febrero, con la actualización vigente.

 

La confección de las cuotas del monotributo correspondientes a febrero 2026 muestra los valores que están vigentes según la categoría y los componentes que lo integran. De esta manera, aparecen discriminados el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. A continuación, lo que paga cada categoría del monotributo en el primer mes del año, según ARCA:

 

Las escalas del monotributo en febrero 2026

Categoría A: $10.277.988,13

Categoría B: $15.058.447,71

Categoría C: $21.113.696,52

Categoría D: $26.212.853,42

Categoría E: $30.833.964,37

Categoría F: $38.642.048,36

Categoría G: $46.211.109,37

Categoría H: $70.113.407,33

Categoría I: $78.479.211,62

Categoría J: $89.872.640,30

Categoría K: $108.357.084,05

 

Recategorización del monotributo: plazos y efectos del nuevo esquema

Vale recordar que la recategorización semestral del monotributo debía realizarse hasta el 5 de febrero, considerando ya los parámetros actualizados. El trámite toma como referencia la facturación y las variables económicas de los últimos doce meses.

 

Con los nuevos topes, algunos contribuyentes que durante 2025 se encontraban cerca de exceder su categoría podrían mantenerse dentro del mismo tramo. En otros casos, la actualización de escalas y valores puede generar el pase a una categoría superior, incluso con niveles de actividad similares en términos reales.

 

Temas:

monotributo Escalas montos categorías
